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    Еврокомиссия обсуждает документ, разрешающий транзит в Калининград

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    9 комментариев

    Транзитная перевозка санкционных товаров в Калининградскую область может возобновиться. Соответствующий документ обсуждает Еврокомиссия, заявил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

    «Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — пишет 25 июня РБК со ссылкой на слова европарламентария.

    Как писала «Фонтанка», Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». В России пообещали на это ответные меры.

    Однако накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не станет препятствовать транзиту в Калининград и учтет свои обязательства.

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    Комментарии (9)

    MidNightWoodpecker
    Ура, это победа, прорыв и рывок в одном стакане, Евросоюз нам может разрешить перевозить грузы по нашей стране из одного города в другой. Это несомненное достижение МИДа, ФСБ, ВС РФ и лично главного стратега-многоходовочника.
    Осталось только найти, чего перевозить.
    Марти МакФлай
    Литовцы предсказуемо таки намочили памперс.
    Денеб
    Запахло портяным духом.......
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