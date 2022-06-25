Еврокомиссия обсуждает документ, разрешающий транзит в Калининград

«Родился документ, который позволит перевозить санкционные грузы через территорию ЕС из «России в Россию». Эта информация была направлена в Литву. Литва в документе не упоминается, но по умолчанию понятно, что он затрагивает Литву, если Литва на это согласится», — пишет 25 июня РБК со ссылкой на слова европарламентария.

Транзитная перевозка санкционных товаров в Калининградскую область может возобновиться. Соответствующий документ обсуждает Еврокомиссия, заявил европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс.

Как писала «Фонтанка», Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». В России пообещали на это ответные меры.

Однако накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов уточнил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не станет препятствовать транзиту в Калининград и учтет свои обязательства.