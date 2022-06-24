Алиханов: ЕС может учесть обязательства и перестанет мешать транзиту в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не станет препятствовать транзиту в Калининград и учтет свои обязательства. Об этом глава региона сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.



«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — сказал он.

