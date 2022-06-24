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    Алиханов: ЕС может учесть обязательства и перестанет мешать транзиту в Калининградскую область

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    7 комментариев

    Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не станет препятствовать транзиту в Калининград и учтет свои обязательства. Об этом глава региона сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.

    «Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — сказал он.

    Также губернатор добавил, что со стороны федеральных властей при любом сценарии для Калининградской области «есть необходимая поддержка». Кроме того, Алиханов уточнил, что в пятницу, 24 июня, на линию выходит сухогруз «Холмогоры», который свяжет регион с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Накануне губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в Санкт-Петербурге нашлась компания, которая готова поставлять «санкционку» в Калининград.

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    Комментарии (7)

    А13579
    ЕС и обязательства - понятия несовместимые.
    angel of death
    будет смешно, если они пути разберут на своей территории...
    мол, извините, но путей к вашему городу у нас нет...
    шах и мат.
    Денеб
    Рассчитывает на милость Евросоюза? Назвался реальным пацаном - поступай по-пацански....
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