Алиханов: ЕС может учесть обязательства и перестанет мешать транзиту в Калининградскую область

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что появились сообщения о том, что Евросоюз не станет препятствовать транзиту в Калининград и учтет свои обязательства. Об этом глава региона сообщил 24 июня в своем Telegram-канале.
«Сейчас появились сообщения о том, что европейцы все-таки учтут свои обязательства и не будут препятствовать калининградскому транзиту. Посмотрим, как это отразится в документах, насколько быстро», — сказал он.
Также губернатор добавил, что со стороны федеральных властей при любом сценарии для Калининградской области «есть необходимая поддержка». Кроме того, Алиханов уточнил, что в пятницу, 24 июня, на линию выходит сухогруз «Холмогоры», который свяжет регион с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.