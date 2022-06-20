МИД РФ вызвал к себе главу дипмиссии Литвы. Ей заявили протест из-за ограничений на транзит в Калининград

Россия заявила протест на решение Литвы ограничить транзит ряда товаров в Калининградскую область, а также потребовала отменить такое решение. Как сообщает 20 июня МИД РФ, в ведомство была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене.
«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций», — рассказал российский МИД.
В ведомстве уточнили, что Литва нарушила совместное соглашение о транзите между Калининградской областью и остальной территорией от 2002 года. «Расцениваем провокационные меры литовской стороны <…> как открыто враждебные», — говорится в сообщении МИД.
Россия оставляет за собой право, сообщает МИД РФ, на действие по защите своих национальных интересов, если грузовой транзит между Калининградской областью и остальной Россией через Литву не будет восстановлен.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ограничение транзита беспрецедентной мерой и «нарушением всего и вся».
Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». Об этом рассказал губернатор Антон Алиханов
Накануне сенаторы Андрей Клишас и Андрей Климов заявили, что ограничение транзита Литвой в Калининград может стать основанием для жесткого и законного ответа со стороны России.