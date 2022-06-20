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    Алиханов заявил, что в Петербурге нашлась компания, которая готова доставлять «санкционку» в Калининград

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    3 комментария

    Губернатор Калининградской области 20 июня заявил о том, что регион смог найти суда, которые будут доставлять к ним товары, попавшие под санкции ЕС. Для решения логистических проблем было проведено совещание с федеральным Министерством транспорта.

    «У нас уже есть компания, которая готова в эту пятницу отправить новое судно. Это будет уже пятое судно на линии. Правда, эта линия не из Усть-Луги, а из порта Бронка, Санкт-Петербург. Грузы будут доставляться не только в Балтийск, но и в Калининград. Только у этой компании уже есть, по их оценкам, дополнительно 5–6 судов, которые они готовы предоставить нам для оперирования на линии из Петербурга в Калининград. Этого более чем достаточно, даже много, я бы сказал, потому что часть товаров, которые не попали под санкции, мы будем перенаправлять с парома на железнодорожную линию. Работа идет, и никакого дефицита товаров нет», — заявил Алиханов.

    Ранее в пресс-службе компании «Оборонлогистика» заявили, что три железнодорожных парома, которые перевозят грузы до Калининградской области из Усть-Луги в Ленинградской области, загружены на 100% до конца июля, на теплоходе «Урса Майор» есть резерв по загрузке до 5 тыс. контейнеров в месяц. ТАСС со ссылкой на оператора сообщал, что существенно увеличить количество рейсов за счет действующих судов не представляется возможным.

    Литва 18 июня запретила транзит в Калининградскую область из других регионов России и обратно «большого перечня товаров, которые подпадают под европейские санкции». МИД РФ заявил протест главе дипмиссии Литвы в ответ.

    Алиханов в своем заявлении в понедельник отметил, что транзит с юридической точки зрения не попадает под запрет. В документе речь идет о передаче санкционных грузов Россией странам ЕС.

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    Комментарии (3)

    Дежурный по объединению
    Ой-вэй! Ссанкционка.. В печь! И под бульдозер!
    Денеб
    на теплоходе «Урса Майор» .....Это что же за теплоход такой с басурманским названием?
    Чтобы, типа, не догадались, кто и куда санкционку везёт?
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