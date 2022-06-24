В Эрмитаже покажут коллекцию Сергея Щукина, в том числе работы Сезанна, Гогена, Матисса, Моне, Ван Гога, Пикассо

Выставка в Манеже Малого Эрмитажа продолжит серию проектов российских музеев, посвящённых памяти коллекционеров — Сергея Щукина и братьев Ивана и Михаила Морозовых.

В рамках проекта в честь русских коллекционеров искусства вещи из российских собраний показывали в Париже, а летом 2019 года и в России. Тогда экспозицию в Эрмитаже посвятили братьям Морозовым, в ГМИИ им. Пушкина в Москве прошла выставка «Щукин: биография коллекции».

Летом 2022 в Москве открывается масштабная выставка «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», а в Манеже Малого Эрмитажа обещают полно представить собрание Сергея Щукина. Выставку составят более ста экспонатов, среди которых работы Поля Сезанна, Поля Гогена, Анри Матисса, Клода Моне, Винсента Ван Гога, Пабло Пикассо, Андре Дерена и других мастеров. Вещи из эрмитажного собрания дополнят картины и африканская скульптура из ГМИИ им. Пушкина.

Сергей Щукин — предприниматель, выходец из купеческой старообрядческой среды. Начав собирать искусство, он поначалу приобретал работы салонных французских художников. Но вскоре брат Иван познакомил его с работами импрессионистов, и Сергей Щукин увлёкся новым французским искусством. Он покупал работы Писсарро и Моне, Ренуара, Дега, Сислея, Дени. Щукин был успешным предпринимателем, а искусство, видимо, было для него одним из средств расширить собственные взгляды. Что во Франции, что в России искусство, которое он собирал, тогда считалось шокирующим и маргинальным. Но он воспринимал коллекцию не только как свою, а считал, что собирает «для России». Уезжая в эмиграцию, он оставил свое собрание здесь.

Обратите внимание, что посетить выставку в можно как по билетам в главный комплекс Эрмитажа, так и отдельно, в том числе утром и вечером. Подробности смотрите на сайте музея.



Выставка «Рождение современного искусства: выбор Сергея Щукина» пройдёт в Манеже Малого Эрмитажа с 26 июня по 30 октября 2022.



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Анастасия Семенович

