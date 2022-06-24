В ДТП с автобусом Таллин — Петербург погибли водитель развозки рыбного завода и пассажирка

В ДТП с автобусом на трассе «Нарва» под Петербургом утром 24 июня погибли мужчина и женщина. Все пострадавшие — женщины.
Как стало известно «Фонтанки», на месте скончался 50-летний водитель микроавтобуса «Газель» и его 65-летняя пассажирка. Все пострадавшие — женщины из этого микроавтобуса, одна от госпитализации отказалась. По данным ГУ МВД, пострадавших всего шесть.
Газель, по сведениям «Фонтанки», принадлежит АО «Рыбная компания». Она направлялась из деревни Сяскелово в Пудость Гатчинского района, где расположен завод.
ДТП произошло 24 июня около 7:45 на 48-м километре федеральной трассы «Нарва», у деревни Глухово Ломоносовского района Ленинградской области. Столкнулись автобус «Скания», выполнявший Таллин — Петербург, и «Газель». В «Скании» было 45 пассажиров, они невредимы.