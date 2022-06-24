Автобус Таллин — Петербург попал в ДТП на трассе «Нарва», есть погибшие

Как сообщает региональное ГУ МВД, около 7:46 на автодороге «Нарва» у деревни Глухово междугородный автобус «Скания», выполнявший рейс из Таллина в Петербург, столкнулся с микроавтобусом «Газель». Предварительно, в автобусе никто не пострадал.

Микроавтобус принадлежит организации, он выполнял развозку сотрудников. В нём погибли два пассажира. Ещё шесть пассажиров доставлены в медицинские учреждения.



В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняют, что авария случилась на 48-м километре федеральной трассы «Нарва».