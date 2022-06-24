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    Автобус Таллин — Петербург попал в ДТП на трассе «Нарва», есть погибшие

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    Смертельное ДТП произошло утром 24 июня в Ломоносовском районе Ленинградской области.

    Как сообщает региональное ГУ МВД, около 7:46 на автодороге «Нарва» у деревни Глухово междугородный автобус «Скания», выполнявший рейс из Таллина в Петербург, столкнулся с микроавтобусом «Газель». Предварительно, в автобусе никто не пострадал.

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    Микроавтобус принадлежит организации, он выполнял развозку сотрудников. В нём погибли два пассажира. Ещё шесть пассажиров доставлены в медицинские учреждения.

    В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» уточняют, что авария случилась на 48-м километре федеральной трассы «Нарва».

    По данным 47news, в «Скании» находились 45 пассажиров. В пункт назначения их доставил другой автобус.

    «На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии», — сообщают в пресс-службе главка.

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