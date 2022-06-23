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    «Нечего заполнять планету больными». Сотрудник парка на Елагином острове шваброй выгонял с пристани ребенка с аутизмом и его маму

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    5 комментариев

    Сотрудник ЦПКиО на Елагином острове пытался выгнать с пристани ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС). Нарушителя уже пообещали уволить, рассказала 23 июня «Фонтанке» мама мальчика Людмила.

    По словам нашей собеседницы, они с пятилетним сыном хотели немного посидеть на пристани — это было частью традиционного «ритуального» маршрута, которые часто придумывают себе дети с РАС. Обычно Людмила оплачивает проезд, но кататься они с сыном не идут: он просто сидит на пристани и смотрит на воду.

    Читатель «Фонтанки» Людмила

    «Не успела я сказать, что мы хотим просто посидеть, а я сейчас все оплачу и мы наденем жилеты, как перед нами выросла метла и парень лет двадцати, который начал орать. Он тут же начал нас выгонять, махать шваброй перед ребенком, несколько раз ему попал по ногам. Сын очень испугался, упал, начал рыдать и кататься по пристани, а унести его я не могла — он уже довольно большой», — возмущается петербурженка.

    Людмила утверждает, что сотрудник парка предлагал им «проваливать», а когда услышал, что у ребенка аутизм, заявил, что «таких детей усыплять надо» и «нечего заполнять планету больными». Мама мальчика добавляет, что кассир лодочной станции посоветовала им сидеть дома, «раз ребенок такой».

    Людмила оставила кассиру свой номер телефона, и ей перезвонил директор парка: извинялся и обещал уволить сотрудника.

    «Эту ситуацию крайне сложно прокомментировать, потому что мы боремся за доступную среду в парке, и наши сотрудники, и охрана, и билетеры проходили специальные курсы по работе с детьми и со всеми слоями населения. Мы, к сожалению, не в курсе о таком происшествии», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ЦПКиО.

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    Комментарии (5)

    фру
    Если честно, не особо верится.
    Я сама яжмамок до одури боюсь.
    Соловей-Помётчик
    На видео вполне вежливо и цивильно все объясняют, а остальное устные фантазии яжемамки
    White Elk
    Почему мы еще видим 20-летнего лба здесь со шваброй, а не в военкомате, подписывающим контракт?
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