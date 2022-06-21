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    Петербуржцы заметили крысу на хлебном прилавке. В пекарне утверждают, что она пришла с хозяином

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    2 комментария

    В Петербурге посетители пекарни «Люди любят хлеб» на улице Некрасова заметили на прилавке крысу. Видео с места событий 21 июня прислала «Фонтанке» читательница.

    На кадрах видно, как зверь спокойно бегает по полкам с выпечкой под комментарии покупателей, которые звучат на фоне.

    Читательница «Фонтанки»

    Представитель пекарни рассказала «Фонтанке», что крысу якобы принёс с собой один из посетителей: «Произошла курьёзная абсолютно ситуация. Пришёл какой-то гость немножко подвыпивший и принёс крысу свою с собой. Она была у него в клетке сначала, потом, видимо, то ли он недосмотрел, то ли что, но [крыса] у него убежала».

    Историю про потерявшегося зверя подтвердила и администратор заведения. Правда, девушка утверждала, что мужчина принёс с собой крысу за шиворотом.

    По словам представителя «Люди любят хлеб», сотрудники пекарни выловили животное и передали обратно владельцу, весь ассортимент был убран, а полки продезинфицированы. В самом заведении провели внеплановую дератизацию. Собеседница «Фонтанки» также уточнила, что точка, в которой происходила поимка крысы, была франшизной.

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    Комментарии (2)

    dragvs
    Какой-то тренд? Лукашенко сегодня засветился за обеденным столом с гостями и с собакой прямо на этом столе среди тарелок с едой.
    мухомор
    по поведению, крыса не дикая.
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