Петербуржцы заметили крысу на хлебном прилавке. В пекарне утверждают, что она пришла с хозяином

В Петербурге посетители пекарни «Люди любят хлеб» на улице Некрасова заметили на прилавке крысу. Видео с места событий 21 июня прислала «Фонтанке» читательница.
На кадрах видно, как зверь спокойно бегает по полкам с выпечкой под комментарии покупателей, которые звучат на фоне.
Читательница «Фонтанки»
Представитель пекарни рассказала «Фонтанке», что крысу якобы принёс с собой один из посетителей: «Произошла курьёзная абсолютно ситуация. Пришёл какой-то гость немножко подвыпивший и принёс крысу свою с собой. Она была у него в клетке сначала, потом, видимо, то ли он недосмотрел, то ли что, но [крыса] у него убежала».
Историю про потерявшегося зверя подтвердила и администратор заведения. Правда, девушка утверждала, что мужчина принёс с собой крысу за шиворотом.
По словам представителя «Люди любят хлеб», сотрудники пекарни выловили животное и передали обратно владельцу, весь ассортимент был убран, а полки продезинфицированы. В самом заведении провели внеплановую дератизацию. Собеседница «Фонтанки» также уточнила, что точка, в которой происходила поимка крысы, была франшизной.