    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 11

    5 м/с, зап

    753мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd56.71eur59.33
    Похороны контрактникаРазговор с БурбулисомРодители не хотят слияния школОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Акционеры областной компании ЛОЭСК пошли против губернатора Ленобласти

    2267
    1 комментарий

    В суде заблокировано мировое соглашение, по которому Ленобласть должна отдать Ленэнерго 10 млрд. Так ЛОЭСК ответила на победу глобальных «Россетей» не без помощи кремлевского ресурса. Риски же возникают у главы региона – он уже принял сторону администрации президента, а близкая его правительству компания ломает эти договоренности.

    По данным «Фонтанки», областная энергетическая компания ЛОЭСК подала иск к комитету по тарифам и ценовой политике правительства Ленобласти и Ленэнерго. Истец требует отменить регуляторное-мировое соглашение 2022 года между ответчиками. Как на днях сообщил 47news, по нему регион должен за 7 лет выплатить Ленэнерго 10,2 млрд рублей.

    В эту сумму оценены недополученные Ленэнерго средства за сглаживание тарифа с 2011 года. Между комитетом по тарифам Ленобласти и Ленэнерго полтора года шли суды. Энергетики оценили убытки в 17,4 млрд рублей, но проиграли. Более того, привлеченные эксперты развернули ситуацию - теперь Ленэнерго должно 2,3 млрд.

    Но в ситуацию включились ФАС и влиятельный советник президента Максим Орешкин. Ленобласти наверху порекомендовали заключить мировое. Так что, в случае отказа Москва увидела бы не чиновника-исполнителя, а конкретного губернатора Дрозденко. Документ был подписан без удовольствия, но подписан.

    Да, Ленобласть владеет 25% ЛОЭСК, но это частная компания и причем вторая после Ленэнерго - 75% фактически владеют известный бизнесмен Рамис Дебердеев, исторически близкий к губернатору Дрозденко и знаковая фигура Илья Трабер. Исходя из имен, их генезиса и данного решения об иске, рождается интрига - каким образом всегда лояльная к правительству Ленобласти ЛОЭСК пошла не только наперекор своему акционеру в лице правительства Ленобласти, но и вопреки политическим интересам губернатора Дрозденко.

    ЛОЭСК же бьётся только за свое: величина средств, направляемых в сторону Ленэнерго, напрямую касается ЛОЭСК - две ресурсоснабжающие компании в одном регионе как два сообщающихся сосуда – если у одной прибыло, у другой убыло.

    Важно, что в мировом соглашении между Ленобластью и Ленэнерго, которое сегодня оспорено, есть крохотная оговорка: мировое начинает действовать если не оспорено в судебном порядке. Иск подан, тяжба в трех инстанциях займёт 8-12 месяцев. Следовательно, на данный момент исполнение соглашения о выплате Ленобластью 10 млрд рублей можно считать заблокированным.

    Подробности обострения внутривидовой борьбы вокруг Петербурга читайте здесь.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    dimas062
    Трабер, Дрозденко, Орешкин и прочие делят миллиарды, собранные с жителей города.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close