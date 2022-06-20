Акционеры областной компании ЛОЭСК пошли против губернатора Ленобласти

В суде заблокировано мировое соглашение, по которому Ленобласть должна отдать Ленэнерго 10 млрд. Так ЛОЭСК ответила на победу глобальных «Россетей» не без помощи кремлевского ресурса. Риски же возникают у главы региона – он уже принял сторону администрации президента, а близкая его правительству компания ломает эти договоренности.

По данным «Фонтанки», областная энергетическая компания ЛОЭСК подала иск к комитету по тарифам и ценовой политике правительства Ленобласти и Ленэнерго. Истец требует отменить регуляторное-мировое соглашение 2022 года между ответчиками. Как на днях сообщил 47news , по нему регион должен за 7 лет выплатить Ленэнерго 10,2 млрд рублей.

В эту сумму оценены недополученные Ленэнерго средства за сглаживание тарифа с 2011 года. Между комитетом по тарифам Ленобласти и Ленэнерго полтора года шли суды. Энергетики оценили убытки в 17,4 млрд рублей, но проиграли. Более того, привлеченные эксперты развернули ситуацию - теперь Ленэнерго должно 2,3 млрд.

Но в ситуацию включились ФАС и влиятельный советник президента Максим Орешкин. Ленобласти наверху порекомендовали заключить мировое. Так что, в случае отказа Москва увидела бы не чиновника-исполнителя, а конкретного губернатора Дрозденко. Документ был подписан без удовольствия, но подписан.

Да, Ленобласть владеет 25% ЛОЭСК, но это частная компания и причем вторая после Ленэнерго - 75% фактически владеют известный бизнесмен Рамис Дебердеев, исторически близкий к губернатору Дрозденко и знаковая фигура Илья Трабер . Исходя из имен, их генезиса и данного решения об иске, рождается интрига - каким образом всегда лояльная к правительству Ленобласти ЛОЭСК пошла не только наперекор своему акционеру в лице правительства Ленобласти, но и вопреки политическим интересам губернатора Дрозденко.

ЛОЭСК же бьётся только за свое: величина средств, направляемых в сторону Ленэнерго, напрямую касается ЛОЭСК - две ресурсоснабжающие компании в одном регионе как два сообщающихся сосуда – если у одной прибыло, у другой убыло.

Важно, что в мировом соглашении между Ленобластью и Ленэнерго, которое сегодня оспорено, есть крохотная оговорка: мировое начинает действовать если не оспорено в судебном порядке. Иск подан, тяжба в трех инстанциях займёт 8-12 месяцев. Следовательно, на данный момент исполнение соглашения о выплате Ленобластью 10 млрд рублей можно считать заблокированным.