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    «Охранник собрал пальчики». В ТРК у станции метро «Дыбенко» эскалатор зажевал руку ребенка

    5199
    8 комментариев

    Трехлетнюю девочку госпитализировали 17 июня из ТРК «Невский» в одноименном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила читательница. Свидетельницей душераздирающей картины она стала в первом часу дня.

    «Зашла в ТЦ, а на входе кровь, люди в шоке и девочка кричащая. Оказалось, что ребенку эскалатор оторвал пальчики. Охранник собрал пальчики. Люди были в таком шоке, я это увидела… Я вызвала скорую. Анну (мать девочки. — Прим. ред.) с ее дочерью увезли, я пожелала Анне хороших врачей, чтобы пришили пальчики, и скорейшего выздоровления», — рассказала читательница.

    Она уточнила, что пострадавшей три года, в эскалатор попала ее правая рука.

    В ТРК «Невский» от комментариев воздержались.

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    Комментарии (8)

    Cashmare
    расчленинград - восстание машин
    Андрей_спб
    Куда мамаша смотрела?
    Две монеты
    По правилам поездка на эскалаторе разрешает лишь в сопровождении взрослых, которые должны проявить повышенное внимание к детям. Но, видимо, взрослым было не неё...
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