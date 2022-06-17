«Охранник собрал пальчики». В ТРК у станции метро «Дыбенко» эскалатор зажевал руку ребенка

Трехлетнюю девочку госпитализировали 17 июня из ТРК «Невский» в одноименном районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» сообщила читательница. Свидетельницей душераздирающей картины она стала в первом часу дня.
«Зашла в ТЦ, а на входе кровь, люди в шоке и девочка кричащая. Оказалось, что ребенку эскалатор оторвал пальчики. Охранник собрал пальчики. Люди были в таком шоке, я это увидела… Я вызвала скорую. Анну (мать девочки. — Прим. ред.) с ее дочерью увезли, я пожелала Анне хороших врачей, чтобы пришили пальчики, и скорейшего выздоровления», — рассказала читательница.
Она уточнила, что пострадавшей три года, в эскалатор попала ее правая рука.
В ТРК «Невский» от комментариев воздержались.