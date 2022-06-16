Путин: Выпуск автомобилей в России сократился в разы из-за ухода компаний с рынка

Демарш партнеров российских автозаводов привел к серьезному сокращению выпуска продукции. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин в Петербурге на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.
По его словам, сегодня «в силу известных обстоятельств и причин» оказались разорваны трансграничные производственные цепочки.
«Партнёры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже», — сказал глава государства.
Кроме того, он сообщил, что по итогам пяти месяцев этого года на 51% сократился объём продаж легковых автомобилей.
В этой связи президент поручил обеспечить работу автозаводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов. Также необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых.
1 июня Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о спаде производства легковых автомобилей в России. По данным ведомства, в апреле производство упало на 85,4% по сравнению с апрелем 2021 года и на 53,1% — с мартом 2022-го. Всего в апреле 2022 года в России произвели 19,9 тысячи автомобилей, при том что даже в ковидном апреле 2020-го в РФ с конвейеров сошли 30 тысяч легковушек.