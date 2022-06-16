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    Путин: Выпуск автомобилей в России сократился в разы из-за ухода компаний с рынка

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    15 комментариев

    Демарш партнеров российских автозаводов привел к серьезному сокращению выпуска продукции. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин в Петербурге на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

    По его словам, сегодня «в силу известных обстоятельств и причин» оказались разорваны трансграничные производственные цепочки.

    «Партнёры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка. Очевидно, что этот демарш отразится на объёмах выпуска продукции, причём заметно. Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже», — сказал глава государства.

    Кроме того, он сообщил, что по итогам пяти месяцев этого года на 51% сократился объём продаж легковых автомобилей.

    В этой связи президент поручил обеспечить работу автозаводов в России, их снабжение необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов. Также необходимо насытить рынок и обеспечить достаточное предложение автомобилей, в первую очередь легковых.

    1 июня Росстат опубликовал данные, свидетельствующие о спаде производства легковых автомобилей в России. По данным ведомства, в апреле производство упало на 85,4% по сравнению с апрелем 2021 года и на 53,1% — с мартом 2022-го. Всего в апреле 2022 года в России произвели 19,9 тысячи автомобилей, при том что даже в ковидном апреле 2020-го в РФ с конвейеров сошли 30 тысяч легковушек.

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    Комментарии (15)

    moon239
    Похоже Аурасу - трендец, теперь МИД будет вместо кокса возить дипбортами (правда Суперджет - среднемагистральный, не долетит), ну ветер в харю, на верблюдах Талибана (кстати запрещённой в России организацией), или Аурус приравняют к российской разработке и откроют на месте салонов Мерседес. Вижу лозунг, россиянин, поддержи российского производителя - Аурус по цене Москвича...
    Hans-Christian
    Хорошо быть президентом РФ. Раздаёшь поручения: повысить, улучшить, обеспечить, а как их выполнять не говоришь. Плебс доволен, рукоплещет. А через пяток лет уже никто и не вспомнит про эти поручения.
    Диванный Эксперт
    Понизят растаможку и всех делов.
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