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    ПМЭФ2022

    «Мы ни на кого не в обиде». Миллер пошутил о росте цен на газ и объяснил про «Северный поток»

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    7 комментариев

    Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о том, что поставки газа в Евросоюз упали на десятки процентов, но цены при этом выросли в несколько раз.

    «Если скажу, что мы ни на кого не в обиде, не покривлю душой», — подчеркнул он под аплодисменты и смех аудитории на отраслевой сессии в ходе ПМЭФ-2022.

    Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сессия оказалась очень популярна, многим не хватило сидячих мест. Алексей Миллер рассказывает о проблемах, с которым столкнулся Газпром в части ремонта установок Siemens на проекте «Северный поток». Это связано с санкциями, которые ввела Канада, где находится единственный подходящий завод. «Никакого решения этой проблемы у Siemens сейчас нет», — подчеркнул он.

    При этом санкции в отношении второго «Северного потока» поставили, по его словам, в выгодное положение регионы Северо-Запада России, на которые Газпром переориентировал мощности: «Главы регионов говорят, мы тогда еще более высокими темпами газификацию проведем, мы такие производства построим».

    Ранее Газпром уже заявлял, что намерен так использовать «Северный поток — 2».

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    Комментарии (7)

    Две монеты
    Ему смешно???????? Не удивлюсь что и над шуткой "Она утонула" он тоже ржал в голос.
    Денеб
    Лёша - подельничек по крышеванию бизнеса в лихие 90-е.....
    Alex000
    "Никакого решения этой проблемы у Siemens сейчас нет"
    Да нет, не у Siemens...
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