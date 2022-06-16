«Мы ни на кого не в обиде». Миллер пошутил о росте цен на газ и объяснил про «Северный поток»

Глава Газпрома Алексей Миллер рассказал о том, что поставки газа в Евросоюз упали на десятки процентов, но цены при этом выросли в несколько раз.

«Если скажу, что мы ни на кого не в обиде, не покривлю душой», — подчеркнул он под аплодисменты и смех аудитории на отраслевой сессии в ходе ПМЭФ-2022.



Как сообщает корреспондент «Фонтанки», сессия оказалась очень популярна, многим не хватило сидячих мест. Алексей Миллер рассказывает о проблемах, с которым столкнулся Газпром в части ремонта установок Siemens на проекте «Северный поток». Это связано с санкциями, которые ввела Канада, где находится единственный подходящий завод. «Никакого решения этой проблемы у Siemens сейчас нет», — подчеркнул он.