СМИ: Оператор «Северного потока — 2» в ближайшие дни объявит о банкротстве

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», в ближайшие дни объявит о банкротстве. Об этом 24 марта сообщает газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на гендиректора компании Маттиаса Варнига.



Отмечается, что компания на грани банкротства из-за событий на Украине и западных санкций. Якобы она собирается подать заявление в компетентный суд швейцарского города Цуг, а к нему будет приложена просьба о введении временного моратория на деятельность.

В начале марта уже сообщалось о банкротстве компании, но она опровергла эти новости.