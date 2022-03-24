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СМИ: Оператор «Северного потока — 2» в ближайшие дни объявит о банкротстве

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Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока — 2», в ближайшие дни объявит о банкротстве. Об этом 24 марта сообщает газета Stuttgarter Zeitung со ссылкой на гендиректора компании Маттиаса Варнига.

Отмечается, что компания на грани банкротства из-за событий на Украине и западных санкций. Якобы она собирается подать заявление в компетентный суд швейцарского города Цуг, а к нему будет приложена просьба о введении временного моратория на деятельность.

В начале марта уже сообщалось о банкротстве компании, но она опровергла эти новости.

«Фонтанка» писала, что 23 февраля президент США Джо Байден сообщил о введении санкций против компании — оператора «Северного потока — 2» и ее руководства. Он добавил, что своими действиями Путин дал миру стимул отказаться от российского газа и перейти на другие виды энергии.

За день до этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что сертификация газопровода не может продолжаться «с учетом действий России», и поручил минэкономики обратиться к немецкому регулятору для приостановки этого процесса.

29 декабря прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о полной готовности «Северного потока — 2» к работе. Подводная труба была проложена еще в сентябре 2021 года.

Отметим, газопровод принадлежит «Газпрому». Часть проекта профинансировали энергетические и нефтяные гиганты Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall DEA. С помощью газопровода предполагалось удвоить мощность поставок природного газа в Германию через Балтийское море.

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Комментарии (11)

Piter Russo
Его запустят в следующем году тихо и без всякой шумихи... холодно знаете ли зимой, да и летом тоже газ нужен.. попытки заместить поставки газа провалятся, причем европейцев кинут американцы...
Russian Lives Matter
Объявляется конкурс на лучшее использование трубы.
Михаил Петров-Водкин
Хорошие люди хорошо заработали на укладке труб, а страна потеряла около $100 млрд. на оплате их бесполезного труда по созданию газового коридора от Ямала до Балтики.
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