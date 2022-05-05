«Газпром» использует «Северный поток — 2» для снабжения Северо-Запада России

«Газпром» решил направить мощности не использующегося «Северного потока-2» на газификацию регионов Северо-Запада России. Сообщение об этом 5 мая опубликовано в официальном Telegram-канале компании.
«Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — говорится в заявлении.
Решение принято в связи с тем, что морской газопровод «Северный поток-2» сейчас не используется, пояснили в компании. При этом, если Германия решит ввести трубопровод в эксплуатацию, в работу со 100-процентной загрузкой будет включена только одна его нитка. Вторую возможно будет включить только не ранее 2028 года.
После признания Россией независимости ДНР и ЛНР 22 февраля Германия приостановила сертификацию трубопровода, а США заявили о введении санкций против компании-оператора «Северного потока-2» и ее руководства. После этого Nord Stream 2 AG подала заявление о банкротстве.