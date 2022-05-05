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    «Газпром» использует «Северный поток — 2» для снабжения Северо-Запада России

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    11 комментариев

    «Газпром» решил направить мощности не использующегося «Северного потока-2» на газификацию регионов Северо-Запада России. Сообщение об этом 5 мая опубликовано в официальном Telegram-канале компании.

    «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — говорится в заявлении.

    Решение принято в связи с тем, что морской газопровод «Северный поток-2» сейчас не используется, пояснили в компании. При этом, если Германия решит ввести трубопровод в эксплуатацию, в работу со 100-процентной загрузкой будет включена только одна его нитка. Вторую возможно будет включить только не ранее 2028 года.

    После признания Россией независимости ДНР и ЛНР 22 февраля Германия приостановила сертификацию трубопровода, а США заявили о введении санкций против компании-оператора «Северного потока-2» и ее руководства. После этого Nord Stream 2 AG подала заявление о банкротстве.

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    Комментарии (11)

    rs9313446
    ответвления от СП байкеру Ерёме строить доверят наверное
    Денеб
    Нет худа без добра.... Запад показал кукиш... Теперь мона своих облагодетельствовать......
    Kot Piter
    А продавать будут по ценам на спотовом рынке!
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