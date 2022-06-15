КГА выдал градплан на реконструкцию Смольного собора. В епархии не знают, о каких работах идет речь

Комитет по градостроительству Петербурга выдал градостроительный план на реконструкцию Смольного собора. В ходе Международного экономического форума, который стартовал в городе на Неве 15 июня, планируется провести дискуссию о целесообразности строительства 170-метровой колокольни.



Градплан земельного участка был выдан накануне, 14 июня. Согласно открытым данным, цель получения — реконструкция, предполагаемый вид использования — религиозное использование. Подавать заявки на выдачу этого документа могут только правообладатели: либо собственники, либо пользователи объекта.

По данным выписки из Росреестра, участок под собором (а именно на этот участок, который повторяет очертания собора, и был выдан градплан) находится в собственности Петербурга и в срочном безвозмездном пользовании у Санкт-Петербургской епархии Московского патриархата. Действующий договор был заключен с 19 ноября 2018 года по 24 января 2065 года.



В епархии не смогли ответить на вопрос «Фонтанки», является ли РПЦ заявителем на получение документа. Настоятель Смольного собора Петр Мухин заявил, что ему ничего об этом не известно.

Редакция попросила прокомментировать ситуацию комитеты по градостроительству и по охране памятников (КГИОП).

В настоящее время за бюджетный счет ведется реставрация Смольного собора. Заказчиком работ является подведомственная КГИОП «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры». Эти работы, которые планируется завершить в 2022 году, не имеют отношение к выданному градплану.



В рамках ПМЭФ 18 июня запланирована панельная дискуссия, на которой в том числе будет обсуждаться вопрос строительства 170-метровой колокольни Смольного собора. Сторонники этого проекта называют это «воссозданием». Однако звонница в реальности никогда не существовала. Изначально она должна была появиться по замыслу архитектора Франческо Бартоломео Растрелли. Однако сначала колокольню построили только до второго яруса, а затем и этот фрагмент разобрали.

Проект строительства колокольни продвигает Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге, связанный с топ-менеджментом структур «Газпрома». У возведения звонницы есть и сторонники, и противники. Первые говорят о восстановлении исторической справедливости, вторые — об отсутствии чертежей, на основании которых можно было бы реализовать замысел Растрелли, и о том, что звонница «убьет» силуэт собора и панорамный открыточный вид.

