    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    757мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd57.78eur60.97
    Брат ли ты, мариуполец?Вечера у ПригожинаЧто происходит на УкраинеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Мультимедийная заметка

    Объединяй и властвуй. Компания REDMOND продолжает централизацию бизнеса

    378

    Российское представительство международного бренда REDMOND упростило систему поставок, чтобы участие лишних посредников не увеличивало стоимость бытовой техники.

    Фото: stock.adobe.com
    ПоделитьсяПоделиться

    «Мы формируем новые логистические маршруты и адаптируем свою корпоративную структуру к актуальным требованиям рынка, — заявили в компании. — Советом директоров принято решение о консолидации отгрузок товара, маркированного товарным знаком «Редмонд», с центрального таможенного склада, принадлежащего группе компаний REDMOND».

    Ранее в рамках централизации бизнеса REDMOND отказался от сторонних услуг в организации таможенного оформления. Теперь «под сокращение» попало ООО «Инновационные решения», которое являлось официальным дилером бренда c 2016 года. Партнерам предлагается продолжить сотрудничество, заключив новый договор поставки с ООО «Илот».

    В REDMOND уверены, что отказ от излишних посредников необходим, так как их наличие в конечном итоге сказывается на стоимости товара. Изменения, вызванные реорганизацией компании, позволят оптимизировать бизнес-процессы и сделать отношения с контрагентами более взаимовыгодными.

    На фоне реструктуризации возникли некоторые технические сложности с отгрузкой онлайн-заказов в фирменном интернет-магазине multivarka.pro. «Нам удалось оперативно перестроить работу сервисов, отвечающих за непрерывность логистических цепочек, решить вопросы поставок техники и стабилизации цен, — комментируют в пресс-центре REDMOND. — Следующий этап — переоформление действующих контрактов с партнерами».

    Напомним, что технику бренда можно по-прежнему купить в магазинах фирменной сети REDMONDSMARTHOME и у крупнейших ритейлеров страны.


    Новости компаний

    Фото: stock.adobe.com

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний

    close
    close