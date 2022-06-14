Объединяй и властвуй. Компания REDMOND продолжает централизацию бизнеса

Российское представительство международного бренда REDMOND упростило систему поставок, чтобы участие лишних посредников не увеличивало стоимость бытовой техники.

«Мы формируем новые логистические маршруты и адаптируем свою корпоративную структуру к актуальным требованиям рынка, — заявили в компании. — Советом директоров принято решение о консолидации отгрузок товара, маркированного товарным знаком «Редмонд», с центрального таможенного склада, принадлежащего группе компаний REDMOND».

Ранее в рамках централизации бизнеса REDMOND отказался от сторонних услуг в организации таможенного оформления. Теперь «под сокращение» попало ООО «Инновационные решения», которое являлось официальным дилером бренда c 2016 года. Партнерам предлагается продолжить сотрудничество, заключив новый договор поставки с ООО «Илот».

В REDMOND уверены, что отказ от излишних посредников необходим, так как их наличие в конечном итоге сказывается на стоимости товара. Изменения, вызванные реорганизацией компании, позволят оптимизировать бизнес-процессы и сделать отношения с контрагентами более взаимовыгодными.

На фоне реструктуризации возникли некоторые технические сложности с отгрузкой онлайн-заказов в фирменном интернет-магазине multivarka.pro. «Нам удалось оперативно перестроить работу сервисов, отвечающих за непрерывность логистических цепочек, решить вопросы поставок техники и стабилизации цен, — комментируют в пресс-центре REDMOND. — Следующий этап — переоформление действующих контрактов с партнерами».

Напомним, что технику бренда можно по-прежнему купить в магазинах фирменной сети REDMONDSMARTHOME и у крупнейших ритейлеров страны.