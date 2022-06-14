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    Петербургского школьника увезли в больницу со стрелой в ноге. Родителей двух «Робин Гудов» опрашивает полиция

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    1 комментарий

    Юного велосипедиста подстрелили из лука в садоводстве Всеволожского района.

    В полицию о произошедшем на 38-м километре Выборгского шоссе сообщил отец пострадавшего накануне около половины шестого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июня. По предварительной информации, двое подростков на участке в садоводстве «Абразивщик» стреляли из пластикового детского лука. Одна из стрел вылетела за забор и попала в 11-летнего ребенка, который проезжал мимо. Мальчика, учащегося одной из школ Калининского района, со стрелой, пробившей ногу, увезли в Токсовскую ЦРБ.

    Проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (1)

    174538578
    У игрушек по идее должна быть маленькая сила натяжения. Если у лука такое натяжение, что стрелой ногу пробивает, то это не игрушка, а холодное оружие например.
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