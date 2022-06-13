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    «Раньше был Адольфом». Питбуля с «Азовстали» по кличке Адидас отдали Кадырову

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    5 комментариев

    В Грозный из Мариуполя привезли питбуля по кличке Адидас. Он будет жить у Рамзана Кадырова и носить чеченскую кличку, рассказал 13 июня в своем телеграм-канале сам глава республики.

    В Чечню пес приехал вместе с волонтером из Рязани Юрием Ковановым, который разыскивал в Мариуполе оставшихся без хозяев собак и забирал их в Россию.

    «Адидас, раньше его звали Адольф. Он был на «Азовстали», два месяца в катакомбах вместе со своей хозяйкой. В момент сдачи в плен его передали специальным службам, которые уже связались со мной с просьбой забрать его и найти новую семью», — говорит Кованов (цитата по РИА Новости).

    По словам Кадырова, теперь пса будут звать Борз, что по-русски означает Волк. «Отныне Борз будет сторожить мой дом и станет неотъемлемой частью наших домашних животных», — подчеркнул глава Чечни.

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    Комментарии (5)

    фру
    Денацификация собаки. Будут воспитывать болонку.
    Константа
    Хозяйку-то куда дели?
    Денеб
    Даже собаку спёрли.....в этом весь нынешний режим.....
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