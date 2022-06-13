Дзержинский суд Петербурга арестовал на два месяца студента Руслана Стратовича, который находился за рулём каршерингового «Фольксвагена». Решение вынесено 13 июня.

Стратовичу предъявлено обвинение. За последние два года он 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. У суда фигурант просил домашний арест.



«В качестве свидетеля в процессе была допрошена мать обвиняемого, которая пояснила, что ее сын добрый, отзывчивый, заботливый и наивный», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

