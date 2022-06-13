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    Суд арестовал водителя каршеринга, устроившего смертельное ДТП у Троицкого моста. Мать студента заявила о его наивности

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    4 комментария

    Дзержинский суд Петербурга арестовал на два месяца студента Руслана Стратовича, который находился за рулём каршерингового «Фольксвагена». Решение вынесено 13 июня.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов
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    Стратовичу предъявлено обвинение. За последние два года он 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. У суда фигурант просил домашний арест.

    «В качестве свидетеля в процессе была допрошена мать обвиняемого, которая пояснила, что ее сын добрый, отзывчивый, заботливый и наивный», — уточнили в Объединённой пресс-службе судов Петербурга.

    11 июня около 5 утра на Дворцовой набережной «Фольксваген Поло» со скоростью 118 км/ч сбил столб и прохожую, которая упала в Неву. Девушку из воды доставали очевидцы, ее госпитализировали. Пассажирка автомобиля скончалась на месте аварии, нетрезвый водитель отделался лёгкими травмами. ДТП попало на видео.

    Фото: Объединённая пресс-служба судов

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    Комментарии (4)

    AlexC
    >наивный

    Верю. Так разрисовать себя фломастерами может позволить только очень наивный человек.
    Pilat
    Для матерей дети естественно ангелы случайно оступившиеся.
    Но...он был нетрезвый, а это уже не наивность, а наплевательское отношение к окружающим.
    OttoVonNasmorck
    "Девушку из воды доставали очевидцы, ее госпитализировали. Пассажирка автомобиля скончалась на месте аварии".
    "добрый, отзывчивый, заботливый и наивный".
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