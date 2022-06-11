Неуправляемый занос. Камера показала, как каршеринг летел в столб и пешеходов у Троицкого моста

Финал пьяной поездки курсанта на каршеринге по центру Петербурга попал на видео. Судя по записи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» 11 июня, жертв могло быть больше.
«Фонтанка.ру»
Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, в результате аварии у Троицкого моста скончалась пассажирка арендованного «Фольксваген Поло», ещё один пассажир находится в больнице в тяжёлом состоянии. Серьёзно пострадала 29-летняя девушка-пешеход, которая от удара упала в Неву. Ещё один пешеход — девушка годом младше — получила травмы, не потребовавшие госпитализации.
На кадрах видно, что она не единственная, кто 11 июня может праздновать второй день рождения. Перед мостом каршеринг летел боком, его занос остановил фонарный столб, от удара о который машину отбросило на тротуар, по которому шли несколько человек.
Водителем «Фольксвагена» оказался 20-летний нетрезвый курсант военного вуза.