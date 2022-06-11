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    Неуправляемый занос. Камера показала, как каршеринг летел в столб и пешеходов у Троицкого моста

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    12 комментариев

    Финал пьяной поездки курсанта на каршеринге по центру Петербурга попал на видео. Судя по записи, которая оказалась в распоряжении «Фонтанки» 11 июня, жертв могло быть больше.

    «Фонтанка.ру»

    Как сообщали в ГУ МВД по Петербургу и области, в результате аварии у Троицкого моста скончалась пассажирка арендованного «Фольксваген Поло», ещё один пассажир находится в больнице в тяжёлом состоянии. Серьёзно пострадала 29-летняя девушка-пешеход, которая от удара упала в Неву. Ещё один пешеход — девушка годом младше — получила травмы, не потребовавшие госпитализации.

    На кадрах видно, что она не единственная, кто 11 июня может праздновать второй день рождения. Перед мостом каршеринг летел боком, его занос остановил фонарный столб, от удара о который машину отбросило на тротуар, по которому шли несколько человек.

    Водителем «Фольксвагена» оказался 20-летний нетрезвый курсант военного вуза.

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    Комментарии (12)

    Grzegorz Brzeczyszczykiewicz
    Когда-нибудь запретят уже эти "аттракционы" с каршерингом и электросамокатами ?
    AlBerkut
    И сколько в мг/л надул синий гонсчег? Или таки не алкашка (или не только алкашка) в курсанте были?
    Ну и чтобы сесть пассажиром к такому телу, это самому в каком состоянии надо быть? Так что пассажиров не жалко, а вот пешеходам здоровья и везения!
    flexilya
    каршеринг боятся даже таксисты
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