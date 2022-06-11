    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Переменная облачность, дождь

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-в

    762мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd57.78eur60.97
    Когда откроется МакдональдсСмертельное ДТП у ТроицкогоКуда пойти в выходныеОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Нетрезвый курсант на каршеринге летел в двух пешеходов у Троицкого моста. Одна упала в Неву, вторая «родилась в рубашке»

    5339
    1 комментарий

    Полиция проводит доследственную проверку по факту смертельной аварии, которую устроил каршеринговый «Фольксваген Поло» в центре Петербурга. Юный водитель трезвеет в отделе, в его ближайших перспективах уголовное дело.

    Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП на Миллионной улице, 5, случилось в начале шестого часа утра. Водитель, ехавший от набережной Лебяжьей канавки в направлении Мраморного переулка, не справился с управлением и сбил сначала фонарь, а потом двух пешеходов.

    29-летняя девушка от удара упала в Неву — её достали прохожие. В больницу она поступила в шоковом состоянии с открытыми ранами бедра и предплечья, переломами руки и ноги, сотрясением мозга.

    Рядом с ней у Троицкого моста в момент аварии стояла 28-летняя жительница города. Она избежала серьёзных травм, медицинскую помощь ей оказали на месте.

    «Девушка еле успела выскочить из-под машины, просто в рубашке родилась», — рассказал в соцсети один из свидетелей.

    Ещё двое пострадавших — 21-летний пассажир каршеринга и пассажирка, личность которой пока не установлена. Её госпитализировали с переломом основания черепа, травмой груди и повреждениями внутренних органов, спасти ей жизнь не удалось.

    Молодой человек в больнице с ушибом мозга, его состояние оценивают как тяжёлое.

    «Фонтанка» писала, что за рулём «Поло» сидел 20-летний нетрезвый курсант военного вуза. Его доставили в полицию для разбирательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ8
    ПЕЧАЛЬ3

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Денеб
    "за рулём «Поло» сидел 20-летний нетрезвый курсант военного вуза."......Этой фразой всё сказано.....
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close
    close