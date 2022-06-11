Нетрезвый курсант на каршеринге летел в двух пешеходов у Троицкого моста. Одна упала в Неву, вторая «родилась в рубашке»

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, ДТП на Миллионной улице, 5, случилось в начале шестого часа утра. Водитель, ехавший от набережной Лебяжьей канавки в направлении Мраморного переулка, не справился с управлением и сбил сначала фонарь, а потом двух пешеходов.

Полиция проводит доследственную проверку по факту смертельной аварии, которую устроил каршеринговый «Фольксваген Поло» в центре Петербурга. Юный водитель трезвеет в отделе, в его ближайших перспективах уголовное дело.

29-летняя девушка от удара упала в Неву — её достали прохожие. В больницу она поступила в шоковом состоянии с открытыми ранами бедра и предплечья, переломами руки и ноги, сотрясением мозга.

Рядом с ней у Троицкого моста в момент аварии стояла 28-летняя жительница города. Она избежала серьёзных травм, медицинскую помощь ей оказали на месте.

«Девушка еле успела выскочить из-под машины, просто в рубашке родилась», — рассказал в соцсети один из свидетелей.

Ещё двое пострадавших — 21-летний пассажир каршеринга и пассажирка, личность которой пока не установлена. Её госпитализировали с переломом основания черепа, травмой груди и повреждениями внутренних органов, спасти ей жизнь не удалось.