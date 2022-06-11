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    Каршеринг разбился у Троицкого моста. Людей доставали из салона и из воды

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    1 комментарий

    Девушка оказалась в воде после аварии с каршеринговым автомобилем в центре Петербурга субботним утром 11 июня. Видео с места ДТП «Фонтанке» прислал читатель.

    читатель «Фонтанки»

    Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на Дворцовой набережной у Троицкого моста. Каршеринг выехал на пешеходную часть набережной, отправив в воду девушку-пешехода. Из Невы её достали прохожие.

    В автомобиле также не обошлось без пострадавших. Проезжавшие водители видели, как из салона спасатели доставали молодого человека.

    Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com
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    «Этот дурень со стороны Воскресенской набережной летел на красный, подпрыгнул на трамвайных путях и улетел в людей», — рассказал один из свидетелей.

    Другой водитель, проезжая Троицкий мост, наблюдал, как сотрудники ДПС оформляли мужчину лет двадцати на вид. «Немного ограничен съезд с моста направо на набережную», — уточнил он.

    Фото: паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com

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    Комментарии (1)

    Alex000
    Ну, про то, что каршер, можно уже просто промолчать.
    К счастью, естественная убыль авто теперь сделает своё дело.
    Но вот мотив любителя интересной езды? Искупаться что-ли решил?
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