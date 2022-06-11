Каршеринг разбился у Троицкого моста. Людей доставали из салона и из воды

Девушка оказалась в воде после аварии с каршеринговым автомобилем в центре Петербурга субботним утром 11 июня. Видео с места ДТП «Фонтанке» прислал читатель.

Как рассказывают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», авария произошла на Дворцовой набережной у Троицкого моста. Каршеринг выехал на пешеходную часть набережной, отправив в воду девушку-пешехода. Из Невы её достали прохожие.



В автомобиле также не обошлось без пострадавших. Проезжавшие водители видели, как из салона спасатели доставали молодого человека.