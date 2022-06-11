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    Авария с каршерингом у Троицкого моста стала смертельной. Девушку в Неву уронил нетрезвый курсант

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    10 комментариев

    Четыре человека, в том числе девушка-пешеход, пострадали в аварии с каршерингом у Троицкого моста в центре Петербурга 11 июня. Об этом сообщили «Фонтанке» в региональном УГИБДД.

    По уточнённым данным, в Неве оказалась 29-летняя девушка, стоявшая на Дворцовой набережной, когда каршеринг выехал на тротуар. Первыми на помощь ей пришли прохожие, успевшие вытащить её из воды. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.

    Также в больницу с серьёзными травмами увезли пассажиров автомобиля: 21-летнего юношу и девушку на вид 17–20 лет, которая скончалась в реанимации. Личность погибшей устанавливают.

    За рулём арендованного автомобиля был 20-летний курсант военного института. Он отделался лёгкими травмами и получил медицинскую помощь на месте. В полиции сообщили, что молодой человек был пьян.

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    Комментарии (10)

    maksmar555
    Пьяный курсант на карте. Прям скрепная новость для современной рашки
    Iliann
    ***, в нас женой на ровном месте недавно через две сплошные въехал чей-то блатной мусоровоз, несколько месяцев гайцы искали третьего и нашли ведь какого-то пенсионера безо всяких страховок, который типа создал помеху, летящему по встречке грузовику.

    Спасибо себе, что раскошелился в свое время на КАСКО. Да и никто даже не отреагировал на мои жалобы, ни МВД, ни прокуратура, ни суд...и это при том, что у меня прямая запись с видеорегистратора, все завернули или потеряли где-то.
    videosokolspb
    Курсант по всем понятиям должен застрелиться
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