Авария с каршерингом у Троицкого моста стала смертельной. Девушку в Неву уронил нетрезвый курсант

Четыре человека, в том числе девушка-пешеход, пострадали в аварии с каршерингом у Троицкого моста в центре Петербурга 11 июня. Об этом сообщили «Фонтанке» в региональном УГИБДД.

По уточнённым данным, в Неве оказалась 29-летняя девушка, стоявшая на Дворцовой набережной, когда каршеринг выехал на тротуар. Первыми на помощь ей пришли прохожие, успевшие вытащить её из воды. Пострадавшая госпитализирована в тяжёлом состоянии.



Также в больницу с серьёзными травмами увезли пассажиров автомобиля: 21-летнего юношу и девушку на вид 17–20 лет, которая скончалась в реанимации. Личность погибшей устанавливают.