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    Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

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    4 комментария

    Стриминговый сервис Netfliх официально анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара». Компания опубликовала тизер 12 июня в соцсетях.

    Кроме того, Netflix опубликовал обращение режиссера сериала Хван Дон Хёка. Он написал, что во втором сезоне «Игры в кальмара» зрители увидят главного героя прошлых серий, Сон Ки Хуна, ведущего игры и парня куклы из эпизода про игру «Тише едешь — дальше будешь». Как уже говорил режиссер ранее, продолжение сериала выйдет не раньше конца 2023 года.

    Первый сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года. В центре сюжетной линии — группа отчаявшихся людей, которые согласились принять участие в турнире на выживание, победителю которого достанется крупная сумма.

    «Игра в кальмара» стала рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе.

    Получится ли у зрителей посмотреть продолжение сериала легально, пока неизвестно. На данный момент сервис прекратил свою работу в России.

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    Комментарии (4)

    latronaxe
    Как качал с торрентов, так и буду качать
    своих не бросаем
    сериал зачёт
    Денеб
    Инструмент зомбирования населения.....агрессивная массовая культура губительно действует на неокрепшую психику.....
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