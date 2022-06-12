Netflix анонсировал второй сезон «Игры в кальмара»

Кроме того, Netflix опубликовал обращение режиссера сериала Хван Дон Хёка. Он написал, что во втором сезоне «Игры в кальмара» зрители увидят главного героя прошлых серий, Сон Ки Хуна, ведущего игры и парня куклы из эпизода про игру «Тише едешь — дальше будешь». Как уже говорил режиссер ранее, продолжение сериала выйдет не раньше конца 2023 года.

Стриминговый сервис Netfliх официально анонсировал второй сезон сериала «Игра в кальмара». Компания опубликовала тизер 12 июня в соцсетях.

Первый сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года. В центре сюжетной линии — группа отчаявшихся людей, которые согласились принять участие в турнире на выживание, победителю которого достанется крупная сумма.

«Игра в кальмара» стала рекордсменом Netflix, за первые 17 дней после выхода на стриминг-платформе его посмотрели пользователи со 111 миллионов аккаунтов. Это абсолютный рекорд сетевых просмотров на сервисе.

Получится ли у зрителей посмотреть продолжение сериала легально, пока неизвестно. На данный момент сервис прекратил свою работу в России.