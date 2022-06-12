Новый McDonald's и памятник в виде буквы Z. Главное вокруг спецоперации на Украине за 12 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 12 июня.
День России
Праздник впервые масштабно отметили в Херсоне и Мелитополе. Также поздравления пришли от глав ДНР и ЛНР, флаг России торжественно подняли в Луганске.
Во время празднований у здания Главного управления МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. Как сообщил замначальника МВД Алексей Селиванов, пострадали два человека.
— Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы, — написал Селиванов.
А в Екатеринбурге в этот день открыли памятник в виде буквы Z. Фигура сделана из рельсов и выкрашена в цвета георгиевской ленты, ее поставили на территории железнодорожного соединения ЦВО.
Новый McDonald's
Или, как стало известно, «Вкусно и точка». Главное, что рассказал новый владелец сети и ее гендиректор:
- франчайзи McDonald's в России остановили работу, но могут присоединиться к «Вкусно и точка»;
- руководство намерено открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю, а за 5–6 лет — расширить сеть до одной тысячи заведений;
- меню ресторана осталось прежним, но названия блюд изменили. Теперь в них нет вездесущей приставки «Мак»;
- вместо Coca-Cola в меню ввели новую газировку, но какую — пока неизвестно;
- алкоголя в новом меню не будет, однако его будут адаптировать к разным регионам страны.
Посмотрите, как открытие ресторанов прошло в Москве.
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Никита Егоров / Городские порталы
Международная политика
Ряд ключевых заявлений сделал Вэй Фэнхэ, министр обороны Китая. Кратко:
- Китай не оказывал России никакой материальной поддержки в связи со спецоперацией;
- Китай не заинтересован в конфликте на Украине;
- Китай не считает, что санкции поспособствуют урегулированию кризиса;
- Правительство Китая поддерживает переговоры между Россией и Украиной;
- если кто-то попытается отделить от Китая Тайвань, то Китай будет сражаться «до конца».
С журналистами пообщался и Александр Вулин, сербский министр внутренних дел. Он подчеркнул, что сокращение сотрудничества с Россией и отдаление от нее противоречат интересам Сербии.
В июне Киев планируют посетить Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги. Об этом сообщила газета BILD am Sonntag.