Новый McDonald's и памятник в виде буквы Z. Главное вокруг спецоперации на Украине за 12 июня

24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины . Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 12 июня.

День России

Праздник впервые масштабно отметили в Херсоне и Мелитополе. Также поздравления пришли от глав ДНР и ЛНР, флаг России торжественно подняли в Луганске.

Во время празднований у здания Главного управления МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. Как сообщил замначальника МВД Алексей Селиванов, пострадали два человека.