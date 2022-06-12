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    Новый McDonald's и памятник в виде буквы Z. Главное вокруг спецоперации на Украине за 12 июня

    Важнейшие события дня — максимально коротко

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    6 комментариев
    Продолжаем нашу ежедневную сводку новостей
    Продолжаем нашу ежедневную сводку новостейФото: Роман Данилкин / 63.RU
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    24 февраля по приказу Владимира Путина российские Вооруженные Силы начали специальную военную операцию на территории Украины. Мир ответил на это беспрецедентными санкциями, а иностранные компании — уходом с российского рынка. Каждый вечер мы сообщаем вам о главных событиях этого дня. Сегодня подводим итоги 12 июня.

    День России

    Праздник впервые масштабно отметили в Херсоне и Мелитополе. Также поздравления пришли от глав ДНР и ЛНР, флаг России торжественно подняли в Луганске.

    Во время празднований у здания Главного управления МВД в Мелитополе сработало взрывное устройство. Как сообщил замначальника МВД Алексей Селиванов, пострадали два человека.

    — Теракт в Мелитополе в День России. Взрывное устройство было помещено в мусорный бак возле помещения ГУ МВД. Все сотрудники и военные живы, — написал Селиванов.

    А в Екатеринбурге в этот день открыли памятник в виде буквы Z. Фигура сделана из рельсов и выкрашена в цвета георгиевской ленты, ее поставили на территории железнодорожного соединения ЦВО.

    В Минобороны подчеркнули, что памятник посвящен участникам специальной военной операции
    В Минобороны подчеркнули, что памятник посвящен участникам специальной военной операцииФото: mil / Vk.com
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    Новый McDonald's

    Или, как стало известно, «Вкусно и точка». Главное, что рассказал новый владелец сети и ее гендиректор:

    • франчайзи McDonald's в России остановили работу, но могут присоединиться к «Вкусно и точка»;
    • руководство намерено открывать от 50 до 80 обновленных ресторанов в неделю, а за 5–6 лет — расширить сеть до одной тысячи заведений;
    • меню ресторана осталось прежним, но названия блюд изменили. Теперь в них нет вездесущей приставки «Мак»;
    • вместо Coca-Cola в меню ввели новую газировку, но какую — пока неизвестно;
    • алкоголя в новом меню не будет, однако его будут адаптировать к разным регионам страны.

    Посмотрите, как открытие ресторанов прошло в Москве.

    Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU, Никита Егоров / Городские порталы

    Международная политика

    Ряд ключевых заявлений сделал Вэй Фэнхэ, министр обороны Китая. Кратко:

    • Китай не оказывал России никакой материальной поддержки в связи со спецоперацией;
    • Китай не заинтересован в конфликте на Украине;
    • Китай не считает, что санкции поспособствуют урегулированию кризиса;
    • Правительство Китая поддерживает переговоры между Россией и Украиной;
    • если кто-то попытается отделить от Китая Тайвань, то Китай будет сражаться «до конца».

    С журналистами пообщался и Александр Вулин, сербский министр внутренних дел. Он подчеркнул, что сокращение сотрудничества с Россией и отдаление от нее противоречат интересам Сербии.

    В июне Киев планируют посетить Олаф Шольц, Эмманюэль Макрон и Марио Драги. Об этом сообщила газета BILD am Sonntag.

    Продолжаем нашу ежедневную сводку новостей
    Продолжаем нашу ежедневную сводку новостейФото: Роман Данилкин / 63.RU
    В Минобороны подчеркнули, что памятник посвящен участникам специальной военной операции
    В Минобороны подчеркнули, что памятник посвящен участникам специальной военной операцииФото: mil / Vk.com

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    Комментарии (6)

    своих не бросаем
    памятник огонь))) солидно,явно себестоимость несколько миллионов
    kоt-obormot
    покрашенная рельса - она конечно епична!
    alex_k
    памятник z? совсем уже что ли
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