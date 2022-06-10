Крымские чиновники, похоже, всерьез взялись за русский язык. Сперва заявили, что надо искоренять англицизмы и всё такое, а потом, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, выкатили целый словарь-переводчик. Тоненький, конечно, всего 113 слов на 8 страницах. Ну как здесь уместить целый пласт мировой культуры? Поэтому обошлось без факапов, кринжей, абьюзов, апдейтов и прочего. Да и в тех словах, что удалось перевести, защитники великого и могучего понаделали ошибок. Тем сложнее будет пройти этот тест — вам предстоит отметить не просто правильный ответ, а тот, что считают верным составители словаря. В остальном механизм проще пареной репы: мы вам слово, вы нам — его значение.
Байопик
Гламур
Дауншифтинг
Камон
Карвинг
Кейс
Крафтовый
Косплей
Креативный
Лонгслив
Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык
Скорее всего, многие слова вы узнали впервые.
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Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык
По мнению чиновников, вы юзаете англицизмы, не задумываясь об их значении.
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Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык
Вы не в первый раз видите эти словечки и знаете, как они правильно переводятся.
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Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык
Похоже, вы из числа тех самых крымских составителей словаря.