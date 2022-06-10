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    Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык

    Тест, к которому приложил руку Госсовет Крыма

    379
    1 комментарий
    Нет в России страшнее зверя, чем англицизмы
    Нет в России страшнее зверя, чем англицизмыКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    Крымские чиновники, похоже, всерьез взялись за русский язык. Сперва заявили, что надо искоренять англицизмы и всё такое, а потом, чтобы подтвердить серьезность своих намерений, выкатили целый словарь-переводчик. Тоненький, конечно, всего 113 слов на 8 страницах. Ну как здесь уместить целый пласт мировой культуры? Поэтому обошлось без факапов, кринжей, абьюзов, апдейтов и прочего. Да и в тех словах, что удалось перевести, защитники великого и могучего понаделали ошибок. Тем сложнее будет пройти этот тест — вам предстоит отметить не просто правильный ответ, а тот, что считают верным составители словаря. В остальном механизм проще пареной репы: мы вам слово, вы нам — его значение.

    Байопик

    Гламур

    Дауншифтинг

    Камон

    Карвинг

    Кейс

    Крафтовый

    Косплей

    Креативный

    Лонгслив

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык

    Скорее всего, многие слова вы узнали впервые.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык

    По мнению чиновников, вы юзаете англицизмы, не задумываясь об их значении.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык

    Вы не в первый раз видите эти словечки и знаете, как они правильно переводятся.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Никакого больше энтертейнмента: попробуйте перевести англицизмы на русский язык

    Похоже, вы из числа тех самых крымских составителей словаря.

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    Нет в России страшнее зверя, чем англицизмы
    Нет в России страшнее зверя, чем англицизмыКоллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии (1)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Англицизмы не нужно искоренять, нужно их не навязывать (как это делает "Фонтанка") и по-возможности, избегать употребления.
    Финны, например, так и стараются делать, с уважением и приоритетом, относясь к родному языку.
    Например не используют слово "компьютор, заменяя его словосочетанием "машина для вычислений" или что-то подобное.
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