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    Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, которая защищает сказочный мегаполис зверей

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    Росгвардия выпустила для детей комикс о сказочном городе Дубрава, в котором мирное существование хищных и травоядных животных нарушает появление врагов. О выходе комикса ведомство рассказало в своём телеграм-канале.

    Росгвардия Петербурга

    «Коварные враги стремятся уничтожить, что было построено честным трудом многих поколений дубравчан», — описывают сюжет произведения в релизе.

    Для борьбы с нарушителями установленного порядка в мегаполисе создали Лесгвардию — «надёжный щит и опору для жителей Дубравы». Суды по анонсу, лесгвардейцы в комиксе изображены как медведи, тигры и немецкие овчарки в камуфляже.

    В открытом доступе комикса пока нет.

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