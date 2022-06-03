Росгвардия выпустила детский комикс о Лесгвардии, которая защищает сказочный мегаполис зверей

Росгвардия выпустила для детей комикс о сказочном городе Дубрава, в котором мирное существование хищных и травоядных животных нарушает появление врагов. О выходе комикса ведомство рассказало в своём телеграм-канале.
«Коварные враги стремятся уничтожить, что было построено честным трудом многих поколений дубравчан», — описывают сюжет произведения в релизе.
Для борьбы с нарушителями установленного порядка в мегаполисе создали Лесгвардию — «надёжный щит и опору для жителей Дубравы». Суды по анонсу, лесгвардейцы в комиксе изображены как медведи, тигры и немецкие овчарки в камуфляже.
В открытом доступе комикса пока нет.