Куда пойти 3–5 июня: миры Врубеля в Русском музее, «тайный» ботсад, проводы Бродского и много воздушных змеев

Первые выходные лета Петербург начинает выставкой-блокбастером в Русском музее, множеством фестивалей под открытым небом и оперой посреди Приоратского парка. «Фонтанка» собрала лучшее в гиде на выходные и подсказывает, куда сходить.



Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Поделиться Поделиться





Актуальное

Демоны Врубеля — в Русском музее Со 2 июня до 2 августа, 0+

Выставка-блокбастер в корпусе Бенуа посвящена творчеству Михаила Врубеля. К 165-летию со дня его рождения Русский музей собрал в залах живопись, графику и декоративно-прикладные работы — далеко не только шедевры уровня «Демона», но и вещи малоизвестные. Больше 220 произведений кураторы выстроили в единую композицию-путешествие по миру художника. За экспонатами обращались к частным коллекциям и собраниям Третьяковки.



Десятки змеев заполонят небо

4 и 5 июня, 12:00–18:00, 0+

Планирующим выбраться за пределы Петербурга на этих выходных стоит обратить внимание на фестиваль воздушных змеев в форту Константин. Точка находится недалеко от Кронштадта. Задачу «добраться» облегчит и то, что все выходные участников «Фортолёта» будут развозить специальные автобусы. На празднике в небо поднимут воздушных змеев в виде зверей, птиц, фантастических персонажей, например огромного чебурашки. Размером некоторые конструкции будут от 7 до 30 метров — а ведь это как шесть поставленных в ряд легковушек.

Высший пилотаж — в небе и на воде 4 июня, 12:00, 6+

Не отдаться на волю ветра, но покорить его попытаются на Елагином острове. Гонки дронов, соревнования маленьких и больших самолётов и вертолётов — это лишь часть программы. На «Елагин слёте» соберутся инженеры-фанаты, любители радиоуправляемой техники. Многие из них годами с нуля создают модели, например машинок или гоночных катеров, или кастомизируют под себя уже готовые образцы.



Фото: пресс-служба СПбГУ Поделиться Поделиться





Ботсад Университета устроит праздник До 7 июня, 6+

Ботанический сад СПбГУ впервые открывает летний сезон не по-тихому и в формате «для своих», а с лекциями, выставками и мастер-классами. Первую неделю июня с 11:00 до 12:00 сотрудники готовятся знакомить горожан с коллекцией редких растений. Вечерами в саду выступают музыкальные коллективы, а в лектории эксперты разных областей говорят о ландшафтном дизайне, ароматерапии и озеленении современных мегаполисов. Всё бесплатно. Для участия в Университете лишь просят заполнить небольшую анкету. Это полезно в том числе и для своего удобства: заодно узнать, что, во сколько и где именно будет происходить в саду.



В музеях



Фото: Пётр Ковалёв / ТАСС Поделиться Поделиться





Друзья Бродского вновь проводят его в воспоминаниях 4 июня, 18:00, 16+

Иосиф Бродский навсегда покинул СССР 4 июня 1972 года. С собой взял две бутылки в подарок знакомым, томик стихов Джона Донна, пишущую машинку и смену белья. В день 50-летия с его отъезда в «Полутора комнатах» соберутся друзья поэта, которые провожали его в аэропорту, — например, искусствовед Михаил Мильчик и главный редактор «Звезды» Яков Гордин. В это же время в музее заработает экспозиция «Вещи- 2». Предметы, которые когда-то находились в квартире Бродских, будут представлены каталожными карточками с описаниями. Вещи, которые когда-то вдохновляли поэта, словно бы возвращаются на свои места в качестве слов — того, во что их переплавляет поэзия.

«Монохром» подсветит структуру природы До 25 июня, 16+

В Arts Square Gallery открылась выставка Юрия Купера «Монохром». Сквозь краску в работах художника часто проглядывает дерево с его «живой», сохранной текстурой-узором. Использование такой поверхности — один из неизменных принципов работы автора. Как отмечают кураторы, именно это помогает ему создавать «образы-дымки», словно бы «просочившиеся» из других миров в наш.

Загадки подадут на «Собачьей ложке» До 27 июня, 16+

Новая выставка в галерее Марины Гисич Dog’s spoon может удивить названием, ведь на первый взгляд сочетание «Собачья ложка» не имеет никакого смысла. Но художники Вика Бегальская и Александр Вилкин объясняют — порой их живопись немного абсурдна, а сюжеты в творчестве далеко не всегда о людях. Скорее, о ситуациях, участниками которых герои-люди становятся. Наблюдатель увидит в картинах тандема множество странных персонажей — скелетов, игривых монашек, обезьян, собак и ослов — и будет сам отгадывать смыслы.



Послушать музыку



Фото: Владимир Гердо / ТАСС Поделиться Поделиться





«Добраночь» знакомит с Кустурицей 3 июня, 19:00, 6+

В Большом зале Филармонии зажигательный народный ансамбль «Добраночь» сыграет программу хитов из музыки к фильмам Эмира Кустурицы. «Время цыган», «Невидимые дети», «Чёрная кошка, белый кот», «Жизнь как чудо» и «Андерграунд» — произведения, которые звучат не только в кинокартинах, но часто на улицах или просто по радио.

«АнимациЯ» выскажется «Монологом» 3 июня, 20:00, 16+

Фраза «Я люблю свою Родину, вроде бы» заочно прославила группу «АнимациЯ» даже среди тех, кто её фанатом себя никогда не считал. В пятницу в «Космонавте» коллектив Кости Кулясова покажет всё лучшее, на что способен. В Петербурге выступают с новой программой «Монолог».



«#2Маши» собирают поклонников 4 июня, 19:00, 16+

Концерт коллектива «#2Маши» в А2 вполне мог бы не состояться: минувшей весной солистки заявили, что не сошлись в политических взглядах и планируют сосредоточиться на сольных карьерах. Можно ли считать нынешний тур по России прощальным, предугадать сложно. Впрочем, не только в этот раз, а всегда — лучше танцевать, как в последний.

В театре

Новая трактовка Чехова — в Ленсовета 3 и 4 июня, 16+

Спектакль Игоря Владимирова «Вишнёвый сад» 1978 года, в котором роль Раневской исполняла Алиса Фрейндлих, был и для многих остаётся легендой в петербургском театральном мире. В новом сезоне в театре с пьесой Чехова было решено поработать вновь, но теперь совсем по-иному: выпускник ГИТИСа Уланбек Баялиев превратил классику в высказывание о месте, «в котором никто никогда не бывал», но которое порождает «вселенскую тоску» у русского человека. В постановке о поиске любви, которая помогла бы героям достичь «Вишнёвого сада», заняты Анна Ковальчук, Римма Саркисян, Анастасия Дюкова / Дарья Циберкина, Олег Андреев, Олег Федоров, Антон Багров и другие.



«Вишнёвый сад» Фото: Юлия Смелкина, фото предоставлено театром им. Ленсовета Поделиться Поделиться





Мир театра развернётся на Зодчего Росси 4 июня, 13:00

Всю субботу в Музее театрального и музыкального искусства — марафон «Весь день — театр» с экскурсиями, лекцией про «Американский театр и цензуру» и показом спектакля «Мейерхольд» (18+) в постановке Романа Габриа. Актёры выйдут к зрителям в зале авангарда. Символично, что окна в нём выходят на Александринский театр, где до революции ставил спектакли сам Мейерхольд и где прошла премьера знаменитого «Маскарада». Полную программу праздника можно посмотреть в материале «Фонтанки».



Оперный open air в Гатчине 4 июня, 18:00, 6+

Солисты Мариинского, Михайловского театров и Государственной филармонии для детей и молодёжи Петербурга на один день меняют привычную сцену на пространство под открытым небом в Приоратском парке в Гатчине, чтобы исполнить оперу Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Играть будет симфонический оркестр Ленинградской области под управлением Михаила Голикова.



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Иллюзионист научит задавать правильные вопросы в театре «Легенда»

5 июня, 19:15, 10+ Иллюзионист Александр Магу позволит получить ответы на вопросы — серьёзные и не очень — на сцене театра «Легенда». В шоу «Вопрос» он сначала удивит собравшихся завораживающе красивыми иллюзиями, ловкими манипуляциями и эффектными трюками, чтобы в финале дать зрителям шанс спросить о главном и разгадать магические секреты. Важно помнить, что это представление о том, что получить желаемое можно, только задавая правильные вопросы. Вот почему во время представления стоит не только восхищаться, но и оставаться предельно внимательными.

Узнать новое

Детям — музыка петровского времени 4 июня. 16:00. 6+

С началом летних школьных каникул в Шереметевском дворце запустили новую музыкально-интерактивную программу. Актёры в форме служащих времён Северной войны покажут самые интересные приёмы линейной тактики, сыграют гимны XVIII века и дадут детям в руки оригинальные музыкальные инструменты.



Лейб-гвардии Преображенский полк Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Ратную палату открывают с маршем 4 июня, 12:00, 6+

Ратные потехи для взрослых сосредоточатся в субботу в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». В честь открытия Ратной палаты, куда до этого не пускали посетителей из-за ремонта Фермской дороги, участники клубов военно-исторической реконструкции устроят костюмированное шоу. В полдень пройдут до музея маршем от основного входа в Екатерининский парк. Гуляющие могут присоединиться к процессии, а заодно заглянуть на площадку перед Ратной палатой: там выставлена аутентичная униформа и военное снаряжение солдат Первой мировой войны. В 13:30 там же начнётся серия авторских экскурсий по музею.



Фото: Пётр Ковалёв / ТАСС Поделиться Поделиться





В музее Ахматовой — стихи современников 4 июня, 18:00, 14+

Лауреат Премии Андрея Белого, редактор отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение» Александр Скидан организует творческий вечер в формате посиделок старых друзей и любителей говорить о литературе в Фонтанном доме. На встрече он прочтёт стихотворения из сборника «Контаминация», а также произведения последних месяцев.

«Открытый город» превратит город в порт До 5 июня, 6+

Культурно-просветительский проект «Открытый город», известный экскурсиями в обычно закрытые для горожан культурные и промышленные помещения, подготовил специальную детскую программу. Например, в субботу и воскресенье во время прогулки по Заячьему острову им расскажут, каким был порт в XVIII веке и как Пётр налаживал торговые связи с Европой. Участники будут трогать и проверять на ощупь множество разных предметов, общаться с ведущим и главным игровым персонажем — сообразительной корабельной крысой.

На экране



Фото: кадр из фильма «Хиросима, моя любовь» Поделиться Поделиться





Любовь и страх — в «Хиросиме»

Со 2 июня, 16+

В кинотеатрах вновь показывают ленту «Хиросима, моя любовь» 1959 года. Режиссёр Ален Рене рассказывает историю о короткой любви французской киноактрисы и японского архитектора в послевоенном, стёртом с лица земли городе. Как говорил Рене критикам, 48 часов, отведённые его героям, стоят многих лет «видимого счастья», которое на самом деле «только летаргия».

Брюс Уиллис уходит красиво Со 2 июня, 16+

До проката добралась неожиданная по нынешним временам западная новинка — «Вендетта. Банды Атланты» с глыбами жанра Брюсом Уиллисом и Майком Тайсоном. Персонаж Уиллиса мстит за смерть дочери и объявляет войну мафии. Смотреть кино стоит не столько ради художественной ценности, сколько из-за того, что «Вендетта», вполне вероятно, — одна из последних работ актёра. В конце марта семья Уиллиса сообщила, что он завершает карьеру из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Волк и кошка откроют выход Со 2 июня, 16+

Редкий образец ирландского триллера «Волк» выходит в кинотеатрах в этот уик-энд. Главные герои в исполнении Джорджа Маккея из «1917» Сэма Мендеса и Лили-Роуз Депп — дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради — попадают в лечебницу, где все пациенты считают себя животными, запертыми в телах людей. Волк и кошка вряд ли стали бы дружить в реальности, но в работе Натали Бьянчери находят общий язык и вместе пытаются найти выход из лабиринта ощущений и навязанной оболочки.



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

