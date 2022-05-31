Парящие гиганты составят компанию летающему чебурашке на фестивале воздушных змеев

Чебурашка, сотни летающих зверей и конструкции размером от семи до 30 метров — аж с шесть легковых автомобилей — то, ради чего стоит ехать на «Форт Константин» в Кронштадте 4 и 5 июня. В историко-культурном комплексе два дня с 12:00 до 18:00 будет проходить фестиваль воздушных змеев «Фортолёт». 0+
Компанию «единственному в мире воздушному чебурашке» составят экстравагантная русалка, симпатичный геккон, шикарные драконы и обаятельный рыжий кот. Владельцы змеев в небо их запустят практически одновременно, а если попросить, научат и управлять. Для детей организуют игровую зону, скалодром и верёвочный городок.
Вход на территорию порта по билетам. До точки удобно добираться на бесплатном автобусе. Транспорт все выходные будет курсировать между фортом и остановкой на Кронштадтском шоссе, 38 с интервалом в 15 минут.
Ольга Минеева