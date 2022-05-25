«Весь день — театр». Театральный музей приглашает на марафон театра и музыки

В программе экскурсия по зданию на Зодчего Росси, где сегодня работает Театральный музей, а до революции работала дирекция императорских театров (13:00, 16+), также участники марафона смогут познакомиться с новой выставкой музея «ГИК № 1 . Дело агента Сапфир», посвященной первой коллекции музея и её владельцу — тайному агенту, аферисту и журналисту Ивану Манасевичу-Мануйлову (13:00, 16+).

Театрализованную читку пьесы петербургского драматурга Полины Коротыч «Вадик поет свою музыку» (17:00, 18+) проведет режиссер Кирилл Люкевич. Пьеса в стихах рассказывает о мальчике, который хотел построить город в магазине ИКЕА и поселиться там со своими друзьями.



В 14:00 можно посетить встречу с актером театра и кино Фёдором Федотовым (в Петербурге его можно увидеть в ТЮЗе и СХТ), звездой фильма «Серебряные коньки» и победителем телепроекта «Ледниковый период — 2021», в 15:00 послушать лекцию Юлии Клейман «Американский театр и цензура» о том, как американский театр в XX и XXI веках с риском для себя становился площадкой для политических высказываний. 16+

