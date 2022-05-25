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    «Весь день — театр». Театральный музей приглашает на марафон театра и музыки

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    4 июня в Музее театрального и музыкального искусства пройдет театрально-концертный марафон «Весь день — театр».

    В программе экскурсия по зданию на Зодчего Росси, где сегодня работает Театральный музей, а до революции работала дирекция императорских театров (13:00, 16+), также участники марафона смогут познакомиться с новой выставкой музея «ГИК № 1. Дело агента Сапфир», посвященной первой коллекции музея и её владельцу — тайному агенту, аферисту и журналисту Ивану Манасевичу-Мануйлову (13:00, 16+).

    «ГИК № 1. Дело агента Сапфир»
    «ГИК № 1. Дело агента Сапфир»Фото: предоставлено организаторами
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    Театрализованную читку пьесы петербургского драматурга Полины Коротыч «Вадик поет свою музыку» (17:00, 18+) проведет режиссер Кирилл Люкевич. Пьеса в стихах рассказывает о мальчике, который хотел построить город в магазине ИКЕА и поселиться там со своими друзьями.

    В 14:00 можно посетить встречу с актером театра и кино Фёдором Федотовым (в Петербурге его можно увидеть в ТЮЗе и СХТ), звездой фильма «Серебряные коньки» и победителем телепроекта «Ледниковый период — 2021», в 15:00 послушать лекцию Юлии Клейман «Американский театр и цензура» о том, как американский театр в XX и XXI веках с риском для себя становился площадкой для политических высказываний. 16+

    Тему художника и власти продолжит вечерний показ театра «Открытое Пространство». Спектакль «Мейерхольд» в постановке Романа Габриа основан на документальных свидетельствах и культурном мифе о Мейерхольде и актуально звучит и сегодня. Показ в рамках проекта «Весь день — театр» будет уникальным — он пройдет в пространстве постоянной экспозиции музея, в зале авангарда, вне привычной обстановки театральной сцены. Окна этого зала выходят на Александринский театр, где ставил до революции спектакли Мейерхольд и где прошла премьера знаменитого «Маскарада». Начало в 18:30. 18+

    «Мейерхольд»
    «Мейерхольд»Фото: предоставлено организаторами
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    Завершит этот день концерт группы «Не’Мой Фронт» (20:30, 18+). Лидер группы, автор музыки и текстов — Евгений Серзин. В коллективе играют актеры Невидимого театра, БТК и Александринского театра.

    Подробности на сайте музея.

    Полина Никитина

    «ГИК № 1. Дело агента Сапфир»
    «ГИК № 1. Дело агента Сапфир»Фото: предоставлено организаторами
    «Мейерхольд»
    «Мейерхольд»Фото: предоставлено организаторами

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