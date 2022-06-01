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    Любители радиоуправляемых моделей соберутся на Елагином острове

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    4 июня на Елагином острове состоится III «Елагин слет» (6+) — это значит, что небо наполнят радиоуправляемые дроны, самолёты и вертолёты, на земле будут соревноваться вездеходы и грузовики, а на воде — катера и другая техника. Праздник стартует в полдень и пройдет на нескольких площадках.

    Фото: vk.com/elaginpark
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    На Летном поле с 12:00 до 18:00 в несколько этапов будут проходить гонки дронов. А в 13:00, 15:00 и 17:00 зрителей ждут на авиашоу: 3D-пилот Павел Белов продемонстрирует мастерство управления точнейшей копией вертолета Ми-8.

    В Авиаангаре с 14:00 до 17:00 будет проходить Tiny Whoop — слёт мини-дронов сильнейших пилотов Москвы и Санкт-Петербурга. Мини-дроны — так называемые «Тиники» — весят всего 15 граммов.

    На Автодроме с 12:00 до 17:00 пилоты будут соревноваться в мастерстве вождения радиоуправляемых внедорожников. В бой пойдут заднеприводные и полноприводные багги, а также гоночные грузовики Short-Course. С14:00 до 17:00 здесь же пройдут RC DRIFT — гонки в управляемом заносе на полноприводных автомоделях. Масштаб всех моделей 1:10.

    На Автополигоне с 12:00 до 16:00 состоится чемпионат среди гоночных радиоуправляемых грузовиков «ЕвроТрак»/Euro-truck. Здесь главную роль играет не только мастерство пилотирования, но и подготовка машины. Масштаб моделей — 1:14.

    Самые активные и заинтересованные смогут попробовать свои силы в пилотировании. Такая возможность будет предоставлена на Водной трассе и в Трофипарке. С 12:00 до 17:00 на Водной трассе в акватории прудов парка будут организованы тест-драйвы судомоделей гоночных катеров под присмотром опытных судомоделистов. С 12:00 до 15:00 не упустите возможность принять участие в гонках и тест-драйве радиоуправляемых моделей внедорожников на электрической тяге в Трофипарке. Здесь же пройдет чемпионат среди любителей трофирейдов — преодоления бездорожья.

    Фото: vk.com/elaginpark
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    Подробности и изменения в расписании смотрите в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

    Фото: vk.com/elaginpark
    Фото: vk.com/elaginpark

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