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    Дочь Джонни Деппа и звезда «1917» сыграют людей-зверей в ирландском триллере

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    С 2 июня в кино — редкий гость, действительно выдающийся и очень необычный англоязычный фильм, ирландский триллер «Волк».

    Фото: кадр из фильма
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    Достаточно того, что главные роли здесь играют восходящие звезды европейского кино — рыжий Джордж Маккей из «1917» Сэма Мендеса и продолжательница актерской династии Лили-Роуз Депп. Причем достались им роли весьма значительные и пестрые. Им приходится играть молодых людей, страдающих странным психическим расстройством: они уверены, что на самом деле являются животными. Волком и кошкой соответственно. А знакомятся между собой в клинике, куда их отправляет странный врач — эту роль играет тоже значительная фигура, премьер британского экрана Пэдди Консидайн.

    В общем, смотреть «Волка» стоит и как сборник неординарных актерских работ, и как редкое теперь упражнение в жанре готического триллера, которым британское кино давно славится.

    16+

    Иван Чувиляев

    Фото: кадр из фильма

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