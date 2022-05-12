Русский музей представит масштабную выставку Михаила Врубеля

На выставке Михаила Врубеля в корпусе Бенуа представят более двухсот двадцати работ из Русского музея, Третьяковской галереи и частных собраний Москвы и Петербурга. Грандиозную московскую выставку, которая собрала вещи со всей страны, обойти будет сложно, но Русский музей традиционно и не ставит таких целей. Вероятно, в Петербурге Врубеля будут показывать как-то иначе.



Михаила Врубеля называют человеком, предвосхитившим или даже создавшим русский модерн (по иронии, тусовка «Мира искусства» довольно поздно признала в нем своего). Автором вселенной, в которой образы переходили из живописи в керамику, из древнерусского искусства — в XX век. Он действительно выпадал из современных ему реалий, не вписываясь ни в реализм передвижников, ни в академическую систему. Не было у него и общего для многих художников второй половины XIX века тяготения к западноевропейским наработкам. Он пропустил через себя совсем другие образы — из древнерусского искусства.

