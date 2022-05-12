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    Русский музей представит масштабную выставку Михаила Врубеля

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    Летний блокбастер Русского музея приурочен к 165-летию одного из главных романтических героев русского искусства.

    Богатырь. 1898. Холст, масло. ГРМ
    Богатырь. 1898. Холст, масло. ГРМ
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    На выставке Михаила Врубеля в корпусе Бенуа представят более двухсот двадцати работ из Русского музея, Третьяковской галереи и частных собраний Москвы и Петербурга. Грандиозную московскую выставку, которая собрала вещи со всей страны, обойти будет сложно, но Русский музей традиционно и не ставит таких целей. Вероятно, в Петербурге Врубеля будут показывать как-то иначе.

    Михаила Врубеля называют человеком, предвосхитившим или даже создавшим русский модерн (по иронии, тусовка «Мира искусства» довольно поздно признала в нем своего). Автором вселенной, в которой образы переходили из живописи в керамику, из древнерусского искусства — в XX век. Он действительно выпадал из современных ему реалий, не вписываясь ни в реализм передвижников, ни в академическую систему. Не было у него и общего для многих художников второй половины XIX века тяготения к западноевропейским наработкам. Он пропустил через себя совсем другие образы — из древнерусского искусства.

    Восприимчивость и обособленность Врубеля как личности и художника создают вокруг него романтический флёр, который хорошо работает на рекламу его выставок. Но специалисты скажут также, что Врубель был блестящим рисовальщиком, его рисунок будто соединяет приемы итальянского кватроченто и будущие труды Павла Филонова.

    Русский музей обещает показать живопись, графику и декоративно-прикладные работы Врубеля, не только шедевры, но и вещи, неизвестные широкому зрителю. Готовьтесь к погружению в мультивселенную, где ангелы мутируют в демонов — и наоборот.

    Выставка «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» пройдёт в корпусе Бенуа Русского музея со 2 июня по 2 августа 2022.

    6+

    Анастасия Семенович

    Богатырь. 1898. Холст, масло. ГРМ
    Богатырь. 1898. Холст, масло. ГРМ

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