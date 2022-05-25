«Юмор у края бездны». Театр Ленсовета представит «Вишнёвый сад» с Анной Ковальчук в роли Раневской

3 и 4 июня в Театре им. Ленсовета состоятся премьерные показы спектакля «Вишнёвый сад» по пьесе Чехова. Режиссер-постановщик — Уланбек Баялиев. (16+)
Уланбен Баялиев так рассказывает о постановке: «Вишнёвый сад» — пьеса-загадка. Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада — вся «магия» чеховского текста пропадает. Так что же такое вишнёвый сад? Его никто никогда не видел, в нём никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишнёвому саду? С другой стороны, в этот сад можно попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому. Часто это чувство посещает нас в очень раннем возрасте, когда ты ещё не закрыт бронёй, когда ты ещё не рационален, когда от мира ты хочешь только любви, когда ты ещё не человек, а что-то большее. Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую красоту. Может быть, это сама жизнь? Успеваем ли мы постичь красоту? Куда направлен наш взгляд? В чём смысл жизни без красоты? Почему так смешно и так трагично живёт человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны».
Уланбек Баялиев — режиссер и актер, выпускник ГИТИСа. Он ставил спектакли в Уфе, Москве, Вильнюсе и других городах. В Петербурге режиссер работал над спектаклем «Зимняя сказка» по Шекспиру в ТЮЗе и
В спектакле заняты: Анна Ковальчук (Раневская), Римма Саркисян (Аня), Анастасия Дюкова / Дарья Циберкина (Варя), Олег Андреев (Гаев), Олег Федоров (Лопахин), Антон Багров (Петя) и другие.
Художником постановки стала Евгения Шутина. А музыку к спектаклю написал композитор и актер Иван Волков, автор музыки к таким петербургским спектаклям как «Сирано де Бержерак», «Дети у власти», «Ворон» в Александринском театре и «Буря» в ТЮЗе.
Театр имени Ленсовета уже представлял своим зрителем постановку по чеховской пьесе. Настоящей легендой стал спектакль Игоря Владимирова. В «Вишнёвом саде» 1978 года роль Раневской исполнила Алиса Фрейндлих, а роль Гаева — сам Игорь Владимиров.
Полина Никитина