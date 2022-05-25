«Юмор у края бездны». Театр Ленсовета представит «Вишнёвый сад» с Анной Ковальчук в роли Раневской

Уланбен Баялиев так рассказывает о постановке: «Вишнёвый сад» — пьеса-загадка. Как только мы пытаемся понять, осознать реальность сада — вся «магия» чеховского текста пропадает. Так что же такое вишнёвый сад? Его никто никогда не видел, в нём никто никогда не бывал. Откуда в русском человеке эта вселенская тоска по вишнёвому саду? С другой стороны, в этот сад можно попасть, когда человек переполнен любовью, любовью ко всему живому. Часто это чувство посещает нас в очень раннем возрасте, когда ты ещё не закрыт бронёй, когда ты ещё не рационален, когда от мира ты хочешь только любви, когда ты ещё не человек, а что-то большее. Этот сад не существует без человека, без того, кто может его осознать. Это как театр, которого нет без зрителя, без зрящего. Этот сад про великую красоту. Может быть, это сама жизнь? Успеваем ли мы постичь красоту? Куда направлен наш взгляд? В чём смысл жизни без красоты? Почему так смешно и так трагично живёт человек? Почему Чехов настаивал, что эта пьеса — комедия? Божественная комедия? Мы будем задавать вопросы. Ответов у нас нет. Мы будем искать трагический нелепый юмор, юмор у края бездны».

