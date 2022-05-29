В кино покажут боевик с Майком Тайсоном и Брюсом Уиллисом

С 2 июня в кино начнут показывать «Вендетту. Банды Атланты», ностальгический боевик для тех, кто скучает по временам «Крепкого орешка» и расцвета жанра. Свидетельство тому — уже сам актерский состав.
В одной из главных ролей — Брюс Уиллис, икона массовой культуры: не так давно стало известно, что у актера начались серьезные проблемы с памятью, и из-за этого его карьера завершается. Так что «Вендетта» вполне может быть последней лентой с его участием. Еще одна суперзвезда — Майк Тайсон, кусачий боксер, скандалист и постоянный персонаж криминальных хроник. Снимать его хотели многие — вплоть до Тарантино и Балабанова — но с кино у зубастого Майка отношения не слишком хорошо сложились.
На фоне этих персон сюжет теряется, да он и не особенно важен. Любящий отец (Уиллис) мстит за убийство дочки — и тем самым начинает войну с мафией. Такое кино смотрят не ради историй, а ради драйва и с детства знакомых лиц. И то, и другое в «Вендетте», очевидно, есть в наличии.
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Иван Чувиляев