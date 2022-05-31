Оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» сыграют в Приоратском парке в Гатчине. Вход свободный

«Наша постановка о любви и зависти, обмане и силе духа, прощении и предательстве. Обо всем, что не единожды случалось с каждым из нас. Опера — это не скучно и не страшно, это про жизнь и про нас с вами. Если любовь сильна, она преодолеет все препятствия. Может поменяться мир, времена, обстоятельства, но человек остается человеком, который либо умеет прощать и любить, либо — нет. Об этих простых, но важных вещах мы и хотели еще раз напомнить нашей постановкой», — рассказывает режиссер-постановщик Александра Победоносцева.

