    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 16

    5 м/с, южн

    763мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.1eur64.72
    Прогноз погоды на летоПочему я ношу маскуГде атакуют клещиДуховный путь 2.0Образ жизниТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» сыграют в Приоратском парке в Гатчине. Вход свободный

    426
    обсудить

    4 июня на фоне живописного Приоратского парка в Гатчине симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу-сказку Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Вход свободный. Начало в 18:00. 6+

    ПоделитьсяПоделиться

    Главные партии — царя Салтана, Милитрисы, Ткачихи, Поварихи, сватьи бабы Бабарихи, царевича Гвидона, царевны Лебеди — исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, а также солисты Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга.

    «Наша постановка о любви и зависти, обмане и силе духа, прощении и предательстве. Обо всем, что не единожды случалось с каждым из нас. Опера — это не скучно и не страшно, это про жизнь и про нас с вами. Если любовь сильна, она преодолеет все препятствия. Может поменяться мир, времена, обстоятельства, но человек остается человеком, который либо умеет прощать и любить, либо — нет. Об этих простых, но важных вещах мы и хотели еще раз напомнить нашей постановкой», — рассказывает режиссер-постановщик Александра Победоносцева.

    «Сказка о царе Салтане» — одна из самых известных опер «сказочника» Римского-Корсакова — была написана к 100-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

    «Музыка к сказкам Римского-Корсакова связана с самыми теплыми и добрыми воспоминаниями о детстве, сказках и волшебстве. Сам автор называл свою партитуру «руководством к фокусам» из-за необычной оркестровки. В «Сказке о царе Салтане» невероятно красивая, проникновенная и самобытная музыка. Неслучайно сам композитор высоко ценил это свое произведение. Предлагаем и вам присоединиться к нам 4 июня в Приоратском парке Гатчины и по достоинству оценить эту замечательную оперу», — отметил художественный руководитель Михаил Голиков.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close