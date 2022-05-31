Оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» сыграют в Приоратском парке в Гатчине. Вход свободный

4 июня на фоне живописного Приоратского парка в Гатчине симфонический оркестр Ленинградской области представит оперу-сказку
Главные партии — царя Салтана, Милитрисы, Ткачихи, Поварихи, сватьи бабы Бабарихи, царевича Гвидона, царевны Лебеди — исполнят солисты Мариинского и Михайловского театров, а также солисты Государственной филармонии для детей и молодежи Санкт-Петербурга.
«Наша постановка о любви и зависти, обмане и силе духа, прощении и предательстве. Обо всем, что не единожды случалось с каждым из нас. Опера — это не скучно и не страшно, это про жизнь и про нас с вами. Если любовь сильна, она преодолеет все препятствия. Может поменяться мир, времена, обстоятельства, но человек остается человеком, который либо умеет прощать и любить, либо — нет. Об этих простых, но важных вещах мы и хотели еще раз напомнить нашей постановкой», — рассказывает режиссер-постановщик Александра Победоносцева.
«Сказка о царе Салтане» — одна из самых известных опер «сказочника» Римского-Корсакова — была написана к 100-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
«Музыка к сказкам Римского-Корсакова связана с самыми теплыми и добрыми воспоминаниями о детстве, сказках и волшебстве. Сам автор называл свою партитуру «руководством к фокусам» из-за необычной оркестровки. В «Сказке о царе Салтане» невероятно красивая, проникновенная и самобытная музыка. Неслучайно сам композитор высоко ценил это свое произведение. Предлагаем и вам присоединиться к нам 4 июня в Приоратском парке Гатчины и по достоинству оценить эту замечательную оперу», — отметил художественный руководитель Михаил Голиков.