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    Мини-построение петровских времён и игру на музыкальных инструментах опробуют дети в Шереметевском дворце

    2044
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    Русские солдаты лейб-гвардии Преображенского полка станут проводниками в стародавние времена на «Петровской ассамблее» в Шереметевском дворце. Новая интерактивная музыкальная программа для взрослых и детей пройдёт 4 июня в 16:00 (6+).

    Фото: heatremuseum.ru/
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    Основные действа развернутся в Парадном дворе и в Оружейном зале. Праздник откроется встречей с актёрами в форме служащих времён Северной войны. Они покажут самые интересные приёмы линейной тактики и строевых занятий. Оркестр исполнит музыкальные военные сигналы, под которые несколько сотен лет назад шли в наступление войска. Командовать мини-парадом будет Борис Мегорский — учёный, автор книг по истории Северной войны и руководитель клуба исторической реконструкции.

    После этого во дворце исследователь русского фольклора Данил Изотов и камерный хор Festino исполнят марши, канты и песни начала XVIII века. Детям предложат присоединиться к экскурсии «Отсель грозить мы будем шведу», на которой им расскажут о соратнике Петра — фельдмаршале Борисе Шереметеве и особенностях старинной военной тактики.

    Продолжат участники и знакомство с музыкальной темой и сыграют на нескольких инструментах. Эта часть входит в билет, но о желании поучаствовать стоит заранее дать знать администратору музея по телефону.

    Ольга Минеева

    Фото: heatremuseum.ru/

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