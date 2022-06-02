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    В Петербурге оштрафовали парк отдыха, где 6-летняя девочка сломала ногу на горке

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    Суд в Петербурге рассмотрел гражданское дело, связанное с серьёзной травмой, полученной шестилетней девочкой в одном из парков отдыха. После неудачной поездки с горки ей потребовалось длительное лечение и реабилитация.

    Как сообщают 2 июня в объединённой пресс-службе судов города, с иском в защиту малолетней Софии к ООО «Лето парк» и СПАО «Ингосстрах» обратилась общественная организация «Защита прав потребителей «Фактор».

    В начале апреля прошлого года девочка праздновала день рождения друга в парке отдыха JokiJoya. Мат, который должен был обеспечить безопасное приземление с горки, съехал и образовал ступеньку. Спустившись, малышка упёрлась в неё и заплакала. Мама девочки попросила у администратора позвать медиков, но дежурных врачей на месте не оказалось.

    «Родители повезли девочку в травмпункт, где ей и был поставлен диагноз. На горке, где каталась София, сотрудников парка аттракционов не было, ограничений по возрасту для горки не установлено», — добавили в пресс-службе.

    Девочка долго лечилась и проходила реабилитацию в детском санатории на западе Крыма. Впоследствии мама малышки обратилась к ответчику (ООО «Лето парк») с просьбой компенсировать расходы, но тот объяснил: ответственность за подобные неприятные случаи на территории парка несёт СПАО «Ингосстрах». При этом в конце мая 2021 компания отказалась признавать перелом страховым случаем.

    «Суд пришёл к выводу, что получение ребёнком травмы явилось следствием бездействия персонала ООО «Лето Парк», не обеспечившего безопасность пользования горкой в игровой комнате», — уточнили в пресс-службе судов.

    В итоге со СПАО «Ингосстрах» в пользу Софии взыскали расходы в размере 114 202 тысяч рублей за лечение и моральный вред, а ООО «Лето парк» оштрафовали на 28 550 рублей.

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