В России сбоит Proton VPN. Вероятно, его пытаются блокировать

Российские пользователи Proton VPN сообщают о проблемах с подключением к VPN-соединению через сервис. Как заявили в компании ProtonMail в четверг, 2 июня, перебои могут быть связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.

«В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте компании.