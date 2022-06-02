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    В России сбоит Proton VPN. Вероятно, его пытаются блокировать

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    4 комментария

    Российские пользователи Proton VPN сообщают о проблемах с подключением к VPN-соединению через сервис. Как заявили в компании ProtonMail в четверг, 2 июня, перебои могут быть связаны с попытками властей и интернет-провайдеров ограничить доступ.

    «В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание», — говорится на сайте компании.

    Корреспонденту «Фонтанки» со второго раза удалось подключиться к сервису. По наблюдениям пользователей социальных сетей, трудности с доступом также возникают у клиентов Lantern и Outline VPN.

    Ранее проект GlobalCheck сообщал о том, что российские власти приступили к тестированию блокировки популярных протоколов VPN в Западной Сибири и южных регионах страны.

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    Комментарии (4)

    bc124
    Песков недавно обмолвился, что использует VPN. Надо бы узнать, какой именно )
    Never_Mind
    Ну да, желание узнать правду нынче считается экстремизмом.
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