    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 14

    6 м/с, вос

    761мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    Двор, напугавший СобчакПрогноз погоды на летоОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Избитого в Петербурге журналиста «Соты» отпустили из больницы со сломанным носом

    789
    2 комментария

    Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения на корреспондента издания «Сота» и сотрудника партии «Яблоко» Петра Иванова в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая.

    Бригада скорой увезла Иванова от дома в Полюстрово незадолго до полуночи со ссадинами на лице, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его осмотрели в Мариинской больнице, диагностировали перелом носа и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии долечиваться амбулаторно.

    Как рассказал сам Иванов, около половины одиннадцатого часа вечера двое незнакомых молодых людей подкараулили его у дома, повали на землю и избили. Перед тем как сбежать, сфотографировали и спросили: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?»

    «Сота» пишет, что на месте нападения нашли бутылку с синей жидкостью. Есть версия, что её планировали вылить на корреспондента.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (2)

    VKuser12174408
    Патриофашисты напали, полагаю?
    Типичный Димон
    Как это отпустили? А где уголовное дело на журналюгу?
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close