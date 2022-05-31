Избитого в Петербурге журналиста «Соты» отпустили из больницы со сломанным носом

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения на корреспондента издания «Сота» и сотрудника партии «Яблоко» Петра Иванова в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая.



Бригада скорой увезла Иванова от дома в Полюстрово незадолго до полуночи со ссадинами на лице, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его осмотрели в Мариинской больнице, диагностировали перелом носа и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии долечиваться амбулаторно.

