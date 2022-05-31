Избитого в Петербурге журналиста «Соты» отпустили из больницы со сломанным носом

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела после нападения на корреспондента издания «Сота» и сотрудника партии «Яблоко» Петра Иванова в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 мая.
Бригада скорой увезла Иванова от дома в Полюстрово незадолго до полуночи со ссадинами на лице, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его осмотрели в Мариинской больнице, диагностировали перелом носа и после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии долечиваться амбулаторно.
Как рассказал сам Иванов, около половины одиннадцатого часа вечера двое незнакомых молодых людей подкараулили его у дома, повали на землю и избили. Перед тем как сбежать, сфотографировали и спросили: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?»
«Сота» пишет, что на месте нападения нашли бутылку с синей жидкостью. Есть версия, что её планировали вылить на корреспондента.