В Петербурге у дома неизвестные избили журналиста издания Sota

Петербургский журналист и сотрудник пресс-службы партии «Яблоко» Петр Иванов стал жертвой нападения рядом с собственным домом. Об этом корреспондент сообщил 30 мая.
По словам сотрудника информационно-аналитического издания Sota, двое молодых людей подкараулили его у дома, после чего повалили и избили. На кадрах у Петра залиты кровью лицо и одежда.
Перед тем, как убежать, неизвестные сфотографировали журналиста и спросили: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?» Петр Иванов вызвал на место полицию и планирует обратиться к медикам. Предположительно, у него сотрясение мозга.
Петр Иванов