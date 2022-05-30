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    В Петербурге у дома неизвестные избили журналиста издания Sota

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    7 комментариев

    Петербургский журналист и сотрудник пресс-службы партии «Яблоко» Петр Иванов стал жертвой нападения рядом с собственным домом. Об этом корреспондент сообщил 30 мая.

    По словам сотрудника информационно-аналитического издания Sota, двое молодых людей подкараулили его у дома, после чего повалили и избили. На кадрах у Петра залиты кровью лицо и одежда.

    Фото: Петр Иванов
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    Перед тем, как убежать, неизвестные сфотографировали журналиста и спросили: «Будешь еще [нецензурное слово] творить?» Петр Иванов вызвал на место полицию и планирует обратиться к медикам. Предположительно, у него сотрясение мозга.

    Петр Иванов

    Фото: Петр Иванов

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    Комментарии (7)

    VKuser181384498
    Если подаст заявление в полицию, то уголовное дело возбудят, но никто заниматься им не будет. Попишут, попишут и успокоятся все. Нужно будет побьют еще.
    Never_Mind
    Провластные хунвейбины постарались?
    VKuser181384498
    Ничего нового. Те же методы, что и 25 лет назад, только оппозиционеры поменялись.
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