Сбой в демократической системе. Петербургские школьные туалеты несправедливо записали в худшие в стране

В этом году конкурс на худший школьный туалет в стране провели без фотографий. В итоге, топ-5 возглавили две петербургские школы. «Фонтанка» проверила: все неправда. И на самом деле им есть, чем гордиться.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Один из крупных международных брендов бытовой химии проводит свой конкурс на худший школьный туалет в России с 2019 года. Главный приз — ремонт туалета. Победителей определяют голосованием на сайте. В этом году случилась интрига. Организаторы решили не выкладывать в интернет неприглядные фото отхожих мест, видимо, чтобы не фраппировать публику видами фанерных скворечников над заснеженной пропастью или чем-то в этом роде.

Чтобы было понятно, какие школьные туалеты раньше удостаивались звания худших в стране, достаточно взглянуть на фотографии «до и после» с предыдущих конкурсов.

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На этот раз ограничились словесными описаниями. В результате с большим отрывом пятерку победителей возглавили две школы из Купчино: 603-я на Малой Балканской и гимназия №227 на улице Турку.

Обе школы опубликовали скромные посты о своей победе в группах в ВК, но и там не оказалось визуальных свидетельств, что в туалетах творится что-то из ряда вон выходящее. «Фонтанка» раздобыла фотофакты.

Сразу оговоримся — не пытайтесь это повторить. Система безопасности в школах отлажена очень хорошо, посторонним вход запрещен и даже родителей в школу не пускают. Ответственность за случившееся полностью лежит на корреспонденте издания, которому помогли природное коварство, отсутствие бороды и малый рост. Итак, ГБОУ школа № 603. Во дворе дети играют в футбол, в здании — солнечная тишина, какая бывает только на летних каникулах. На сайте конкурса 804 человека проголосовали за то, что здесь нужны срочные туалетные реформы. Что же там такого ужасного?

«Просим оказать помощь в ремонте туалета для мальчиков в начальной школе, — говорится в заявке. — Плитка в туалете в самых разных местах регулярно отходит. Сотрудники школы регулярно осуществляют ремонт проблемных участков. Но со временем подобные проблемы возникают уже в новых местах».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В туалетах на втором и третьем этажах школы на стенах — плитка нежно-бежевого цвета. В помещении для девочек над раковиной для мыться рук есть зеркала. На кабинках — вполне убедительные фанерные двери с задвижками. Есть даже ершики и диспенсеры для мыла. Вокруг вентиляционного окошка несколько плиток, и правда, отвалились. Но в целом все выглядит весьма прилично, особенно с точки зрения человека, который учился в советской школе и знает, как выглядели школьные «тубзики» в те времена. Заведение для мальчиков выглядит тоже в целом прилично. Разве что одному «белому брату» не хватило кабинки с дверцей. А по большому счету, разница лишь в том, что зеркала над раковиной нет и пахнет хуже. Не просто так же был придуман школьный анекдот про то, как боженька распределял между Адамом и Евой подарки, а вариантов было всего два: умение писать стоя и мозги.

В туалете для девочек на третьем этаже к прочим преимуществам прилагается даже новенький брусок мыла, в который зачем-то вдавлена крышка от пластиковой бутылки. У мальчиков тоже обстановка в рамках нормы. ГБОУ школа № 227 выглядит, как миг между прошлым и будущим в информационной повестке сверхдержавы. В окнах — изображения улыбающихся мумми-троллей. В цветущем школьном дворе стилизованный указатель сообщает, сколько километров до Хельсинки, Парижа, Берлина или Лондона. А фасад затянут огромным баннером цвета хаки: «Музей спецназ. За Отечество!» У восклицательного знака вместо хвостика — черный пулеметный патрон. В рекреации в стеклянном аквариуме — пластиковый лось в яблоках, талисман школы. На здешний туалет на сайте конкурса пожаловались 780 раз.

«Туалеты для мальчиков на данный момент не соответствуют предъявляемым к ним санитарным требованиям, — говорится в заявке. — Имеются дефекты и сколы. Старые трубы: как подводки, так и канализационные. Отсутствие кабинок».

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На двери мальчикового туалета на втором этаже — картинка с Акваменом, значок, напоминающий детям, что курить в туалете нельзя, и график уборки с чередой подписей. Плитка такая же, как в 603 школе. Над двумя раковинами для рук — зеркало и сушилка. Кабинок, и правда нет, сидений тоже. Одинокий писсуар торчит из стены. Но в целом, если это — один из самых ужасных школьных туалетов России, можно только порадоваться за отдаленные регионы страны.

А вот туалет для девочек, на который никто не жаловался, всего на одно посадочное место. По краю зеркала — печальные черные пятна коррозии. Зато есть мыло в диспенсере. Но страшно представить, какие очереди выстраиваются тут на переменах. На третьем этаже (по соседству с тем самым «Музеем спецназа») картина похожая. Но у девочек удобства уже более просторные, можно приходить с подружками. На мальчиковой двери не Аквамен, а Бэтмен без головы (эту часть картинки кто-то отодрал). Но в целом подход тот же: неизвестный проектировщик почему-то был уверен, что уединяться в столь интимном вопросе мальчикам не обязательно.

При этом обе петербургские школы победили в конкурсе на «худший туалет» вполне честно, не нарушив правил, установленных организаторами. Вероятно, такой результат обеспечили высокие бытовые стандарты, к которым приучены местные дети, и их активность при голосовании. Поэтому демократические процедуры и сработали так, как сработали. Так что компании, которой принадлежит бренд, проводивший конкурс, придется обещанный ремонт все-таки сделать. Потому что, во-первых, победителей не судят, а во-вторых, все лучшее детям. Главное, чтобы уже сделанное корпорацией заявление о прекращении маркетинговой активности в России не поставило крест на ее обещании.

О проблеме школьных туалетов российские власти много и подробно говорили в 2017–2018 гг. Тогда высшее руководство страны говорило: «Стыдоба» и насчитывало 3400 школ, где туалеты не отапливаются. Иными словами, где они представляли собой кабинки на улице. Как именно считали, и каковы были критерии отнесения санузлов к «теплым», не раскрывалось, а в дальнейшем тема особо не педалировалась. Лишь в послании президента в 2019 году проскользнуло: «современные условия» недоступны были в 15% российских школ. А 200 тысяч школьников учились в школах, «где нет нормального отопления, водопровода и канализации». В конечном итоге чиновники отчитались о сокращении числа школ «без теплых туалетов» до пары сотен. Но по большому счету, это чистой воды шулерство — зачастую школы начали считаться «отуалеченными» после бюрократически-формального присоединения к другим, где унитазы в наличии. Но дети, которые ходят в эти филиалы, так и продолжали ходить на улицу. В 2021 году интернет-СМИ «Важные истории»* со ссылкой на данные Минобразования привело такие цифры: »На конец 2019 года больше шести тысяч школьных зданий не имели даже базовых удобств. В каждом девятом школьном здании не было канализации, в каждом одиннадцатом — центрального отопления, 11 % сооружений нуждались в капремонте». Тут речь именно о зданиях, где учатся дети, а не о укрупненных ГБОУ, в которые включали несколько сельских школ для улучшения статистики.

На этом фоне Петербургские школы, конечно, даже приблизительно нельзя назвать худшими в стране. Да и в Ленинградской области — «Фонтанка» специально уточнила, — уже не осталось школ с туалетами на улице. Ближайшие к нам учебные заведения с выгребными ямами — в Карелии. И помощь от мировых концернов — раз уж больше им помочь никто не в силах — им куда нужнее. Венера Галеева, «Фонтанка.ру» * - СМИ внесено в реестр нежелательных организаций