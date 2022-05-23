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    Восьмиклассник из Колпино госпитализирован после удара ножом в грудь. Следствие подозревает девочку

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    9 комментариев

    Учащийся восьмого класса колпинской школы в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу после удара ножом. Сперва подросток заявил, что упал на арматуру, но обмануть врачей ему не удалось. Подробности этой истории ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) рассказывает 23 мая.

    Скорую к одному из домов на Вознесенском шоссе вызвали накануне вечером. Брат потерпевшего заявил медикам (вероятно, со слов раненого), что тот упал на металлический штырь. Госпитализировали школьника еще до приезда полиции. Позднее в отдел поступила телефонограмма, в которой было сказано, что у юноши колото-резаная рана грудной клетки и кровь в легких.

    Тем временем на месте работала следственно-оперативная группа, которая установила, что восьмиклассника во время игры могла ударить ровесница ножом. В отдел школьница пришла с мамой, возможное орудие преступления у неё изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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    Комментарии (9)

    VKuser199962806
    Стишок времён СССР и пионерии.
    -Дети в подвале играли в гестапо
    -Зверски замучен дворник Потапов
    фру
    бдсм-игры детей,хых.
    Pilat
    Интересно, сколько будет вариантов этой новости.
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