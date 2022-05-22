ЗСД Фонтанка Фест – 2022 завершился. Движение по ЗСД открыто

Увы, четвертый в истории фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест подошел к концу. Однако автомобилисты наверняка только рады: центральный участок Западного скоростного диаметра вернулся к обычному режиму работы.
Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около 12 тысяч человек: 2000 бегунов и почти 10 000 велосипедистов.
Имена призеров и какие именно призы им достались читайте здесь.
Лучшие кадры фестиваля мы постараемся собрать для вас в ближайшее время.
Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022
Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей СПб
Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»
Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»