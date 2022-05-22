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    ЗСД Фонтанка Фест – 2022 завершился. Движение по ЗСД открыто

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    Увы, четвертый в истории фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест подошел к концу. Однако автомобилисты наверняка только рады: центральный участок Западного скоростного диаметра вернулся к обычному режиму работы.

    Мероприятие прошло без инцидентов. Всего в событии приняло участие около 12 тысяч человек: 2000 бегунов и почти 10 000 велосипедистов.

    Имена призеров и какие именно призы им достались читайте здесь.

    Лучшие кадры фестиваля мы постараемся собрать для вас в ближайшее время.

    Событие организовано городским порталом «Фонтанка.ру» совместно с компанией «Магистраль Северной столицы» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

    Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022

    Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»

    Партнер маршрута — Объединение строителей СПб

    Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»

    Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»

    Командные партнеры:

    Холдинг Setl Group

    ООО «Газпром ПХГ»

    АО «Силовые машины»

    Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)

    ГК «КВС»

    Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

    Группа ЦДС

    Компания «Балтийский лизинг»

    Компания «Архыз Сервис»

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    © Фонтанка.Ру

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