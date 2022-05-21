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    ЗСДфест

    Безумная рыба, единорог и трио пикачу. Организаторы ЗСД Фонтанка Фест уже ищут самые яркие образы для награждения

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    На четвертом в истории ЗСД Фонтанка Фест вместе со «Спорт ВКонтакте» мы придумали спецноминацию «Для тех, кто в образе!». Всего победителей будет шесть и каждый получи годовую подписку на музыку в ВК.

    Условия просты:

    1. Зарегистрироваться и прийти на ЗСД Фонтанка Фест в образе.

    2. Фотографироваться со своим стартовым номером в фестивальном городке или на дистанции.

    3. С 21.05.22-28.05.22 выложить к себе на страницу в ВК свои лучшие фото в образе с фестиваля ЗСД Фонтанка Фест, поставить хештег #засветиЗСДФест и добавить музыку, под которую вы занимаетесь спортом.

    4. Не забудьте сделать вашу страницу открытой, чтобы мы нашили ее в поиске.

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    31 мая 2022 г. редакция городского портала «Фонтанка.ру» и представители сообщества ВК Спорт просмотрят все фото под хештегом #засветиЗСДФест и выберут шестерых победителей среди бегунов и участников велопарада.

    Напомним, что бегуны уже финишировали. Имена призеров и список ценных призов читайте здесь.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    © Фонтанка.Ру

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