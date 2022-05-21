Безумная рыба, единорог и трио пикачу. Организаторы ЗСД Фонтанка Фест уже ищут самые яркие образы для награждения

На четвертом в истории ЗСД Фонтанка Фест вместе со «Спорт ВКонтакте» мы придумали спецноминацию «Для тех, кто в образе!». Всего победителей будет шесть и каждый получи годовую подписку на музыку в ВК.
Условия просты:
1. Зарегистрироваться и прийти на ЗСД Фонтанка Фест в образе.
2. Фотографироваться со своим стартовым номером в фестивальном городке или на дистанции.
3. С 21.05.22-28.05.22 выложить к себе на страницу в ВК свои лучшие фото в образе с фестиваля ЗСД Фонтанка Фест, поставить хештег #засветиЗСДФест и добавить музыку, под которую вы занимаетесь спортом.
4. Не забудьте сделать вашу страницу открытой, чтобы мы нашили ее в поиске.
31 мая 2022 г. редакция городского портала «Фонтанка.ру» и представители сообщества ВК Спорт просмотрят все фото под хештегом #засветиЗСДФест и выберут шестерых победителей среди бегунов и участников велопарада.
Напомним, что бегуны уже финишировали. Имена призеров и список ценных призов читайте здесь.