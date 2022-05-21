Безумная рыба, единорог и трио пикачу. Организаторы ЗСД Фонтанка Фест уже ищут самые яркие образы для награждения

На четвертом в истории ЗСД Фонтанка Фест вместе со «Спорт ВКонтакте» мы придумали спецноминацию «Для тех, кто в образе!». Всего победителей будет шесть и каждый получи годовую подписку на музыку в ВК.

Условия просты:

1. Зарегистрироваться и прийти на ЗСД Фонтанка Фест в образе.

2. Фотографироваться со своим стартовым номером в фестивальном городке или на дистанции.