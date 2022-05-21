«Я столько велосипедов никогда не видел». Рекордный велопарад ЗСД Фонтанка Фест отправился в путь

Четвертый в истории фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест продолжился ярким велопарадом. Более 10 тысяч любителей крутить педали вышли на трассу.

«Я столько велосипедов никогда в своей жизни не видел», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский со сцены стартового городка. После торжественной речи он сам присоединился к велопараду.