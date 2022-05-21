«Я столько велосипедов никогда не видел». Рекордный велопарад ЗСД Фонтанка Фест отправился в путь

Четвертый в истории фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест продолжился ярким велопарадом. Более 10 тысяч любителей крутить педали вышли на трассу.
«Я столько велосипедов никогда в своей жизни не видел», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский со сцены стартового городка. После торжественной речи он сам присоединился к велопараду.
Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
Парад велосипедистов традиционно пройдет вдоль всего центрального участка ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки — и подарит участникам грандиозные впечатления. Прокатиться на закатном солнце по радуге Западного скоростного диаметра — мечта, которая сбывается лишь раз в году для тех, кто не готов смотреть на мир с привычных ракурсов.
В конце маршрута, у Екатерингофского канала, велосипедистов будут ждать веломаршалы — специально подготовленные люди, которые помогут доехать безопасно в разные районы города.
Ранее на ЗСД Фонтанка Фест финишировали бегуны. Имена призеров и список ценных призов читайте здесь.