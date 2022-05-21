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    «Я столько велосипедов никогда не видел». Рекордный велопарад ЗСД Фонтанка Фест отправился в путь

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    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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    Четвертый в истории фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест продолжился ярким велопарадом. Более 10 тысяч любителей крутить педали вышли на трассу.

    «Я столько велосипедов никогда в своей жизни не видел», — отметил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский со сцены стартового городка. После торжественной речи он сам присоединился к велопараду.

    Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Парад велосипедистов традиционно пройдет вдоль всего центрального участка ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки — и подарит участникам грандиозные впечатления. Прокатиться на закатном солнце по радуге Западного скоростного диаметра — мечта, которая сбывается лишь раз в году для тех, кто не готов смотреть на мир с привычных ракурсов.

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    В конце маршрута, у Екатерингофского канала, велосипедистов будут ждать веломаршалы — специально подготовленные люди, которые помогут доехать безопасно в разные районы города.

    Ранее на ЗСД Фонтанка Фест финишировали бегуны. Имена призеров и список ценных призов читайте здесь.

    Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    © Фонтанка.Ру

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