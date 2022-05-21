ЗСД Фонтанка Фест — 2022 открылся в лучах солнца. Бегуны уже стартовали

Четвертый фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест официально открылся! Одновременно от фестивального городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте стартовали бегуны.
Как и обещали накануне синоптики, погода выдалась солнечной и довольно теплой, с лёгкими порывами ветра.
Перед уходом на дистанцию для бегунов на главной сцене фестиваля прошла разминка от команды «Газпром Нефти».
Старт забегу дали председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, генеральный директор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.
В этом году на фестиваль заявились почти 12 тысяч участников — около
За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.
Организаторы фестиваля — компания «Магистраль Северной столицы» и портал «Фонтанка.ру». Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре, в рамках празднования Дня города.
Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало