ЗСД Фонтанка Фест — 2022 открылся в лучах солнца. Бегуны уже стартовали

Четвертый фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест официально открылся! Одновременно от фестивального городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте стартовали бегуны.



Как и обещали накануне синоптики, погода выдалась солнечной и довольно теплой, с лёгкими порывами ветра.

Перед уходом на дистанцию для бегунов на главной сцене фестиваля прошла разминка от команды «Газпром Нефти». Старт забегу дали председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, генеральный директор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

Фото: Валентин Егоршин/Фонтанка.ру Фото: Валентин Егоршин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Павел Каравашкин/Фонтанка.ру Фото: Валентин Егоршин/Фонтанка.ру Поделиться Поделиться





В этом году на фестиваль заявились почти 12 тысяч участников — около 2 000 бегунов и почти 10 000 велосипедистов. С нами бегут более 80 городов России и зарубежья. Всего две дистанции — 10 и 21,1 километра. Причем в этом году трасса для полумарафона проложена в один круг, так что участникам предстоит особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным будут потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.

За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.