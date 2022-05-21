    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 10

    7 м/с, с-в

    759мм

    34%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd58.89eur60.9
    Что происходит на УкраинеОтмена маршрутокСанкции и экономикаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмЭкологияПромышленный ПетербургВакансии

    ЗСД Фонтанка Фест — 2022 открылся в лучах солнца. Бегуны уже стартовали

    1274
    1 комментарий

    Четвертый фестиваль спорта и хорошего настроения ЗСД Фонтанка Фест официально открылся! Одновременно от фестивального городка у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте стартовали бегуны.

    Как и обещали накануне синоптики, погода выдалась солнечной и довольно теплой, с лёгкими порывами ветра.

    Перед уходом на дистанцию для бегунов на главной сцене фестиваля прошла разминка от команды «Газпром Нефти».

    Старт забегу дали председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Андрей Левакин, генеральный директор «Магистрали Северной столицы» Алексей Бнатов и главный редактор портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

    ПоделитьсяПоделиться

    В этом году на фестиваль заявились почти 12 тысяч участников — около 2 000 бегунов и почти 10 000 велосипедистов. С нами бегут более 80 городов России и зарубежья. Всего две дистанции — 10 и 21,1 километра. Причем в этом году трасса для полумарафона проложена в один круг, так что участникам предстоит особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным будут потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.

    За самыми интересными событиями фестиваля можно наблюдать в прямом эфире. Трансляция доступна на сайте и в группе.

    Организаторы фестиваля — компания «Магистраль Северной столицы» и портал «Фонтанка.ру». Мероприятие проходит при поддержке Комитета по культуре, в рамках празднования Дня города.

    Первый фестиваль ЗСД Фонтанка Фест прошел летом 2018 года и с тех пор стал еще одной популярной точкой притяжения туристического Петербурга. Жемчужиной соревнований называют велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В 2021 году на велосипедах по трассе проехало 7 500 человек и пробежало 2 500 любителей массовых забегов. География участников Фестиваля обширна — более 80 городов от Калининграда до Владивостока. В прошлом году наш фестиваль получил награду Национальной премии событийного туризма Russian Event Awards в разделе «Лучшее спортивное мероприятие».

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    266253348
    сделать жизнь горожан сложнее в стиле ЗОЖ
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close