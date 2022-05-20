Программа ЗСД Фонтанка Фест: море музыки, позитива и спорта

Петербуржцев и гостей города мы приглашаем в субботу, 21 мая, на ЗСД Фонтанка Фест — фестиваль спорта и хорошего настроения на Западном скоростном диаметре. Обещаем, будет весело, даже если вы не бежите и не крутите педали.
Помимо того, что на ЗСД Фонтанка Фест 21 мая все сначала побегут, а потом поедут в многотысячной велоколонне по уникальной и красивейшей трассе города - Центральному участку ЗСД, закрытому на это время для автомобилей, в стартовом городке тоже будет чем заняться. Ведь это не только фестиваль здорового образа жизни, но и праздник для всей семьи. Рассказываем.
Тайминг
Наш фестивальный городок начнет свою работу 21 мая у гипермаркета О'КЕЙ на Богатырском проспекте, 42.
- 14:00 — начало работы сцены, партнерских зон и выдачи стартовых комплектов для бегунов и для иногородних участников велопарада
- 16:00 — разминка для бегунов на главной сцене фестиваля
- 16:15 — официальное открытие ЗСД Фест, построение в стартовом коридоре
- 16:30 — старт беговых дисциплин (10, 1 км и 21 км)
- 19:00 — награждение бегунов
- 20:15 — построение велосипедистов в стартовом коридоре
- 20:30 — официальное открытие велопарада
- 21:00 — старт велопарада
- 22:00 — первые финиширующие велопарада на наб. Екатерингофки
- 22:00 — окончание работы сцены
- 22:30 — финиш последних велосипедистов.
Фестивальный городок: много музыки, сюрпризов и призов от друзей ЗСД Феста
С 14.00 начнет работу главная фестивальная сцена. Здесь в течение всего дня свои сеты будут крутить DJ Baldos,DJ Robert Bridge и DJ Skvor. За яркие музыкальные эмоции и в стартовом городке, и на трассе, отвечает наш генеральный радиопартнер — «Европа Плюс». Если вы не смогли стать участником забега или велопарада, не переживайте: в прямом эфире все происходящее будет транслироваться на большом экране.
Бег и езда на велосипеде – это настоящий спорт, который объединяет выносливых людей. Компания «Газпром нефть», официальный партнер спортивных фестивалей «Фонтанки» с 2018 года, в этом году для всех гостей и участников ЗСД Феста подготовила семичасовой фестиваль болельщиков. В лаунж-зоне «Газпром нефти» можно будет отправить памятное фотопослание со словами поддержки, которое бегуны увидят на большом экране на трассе. Также участники и болельщики смогут получить здесь заряд энергии для своих мобильных устройств, подкрепиться фруктами, пообщаться и отдохнуть в комфортной зоне для передышки. Самых активных на сцене ждут интеллектуальные конкурсы и задания на сплочение команды. Во время всего мероприятия будут проводиться розыгрыши полезных подарков. Легкоатлетов перед стартом ждет 15-минутная разминка с опытным сертифицированным тренером и амбассадором спортивных брендов, Алиной Казанцевой.
В шатре нашего постоянного официального партнера – розничной сети О’КЕЙ можно будет попробовать продукцию собственных торговых марок сети. Также там вас ждут спортивные активности и анимационная программа для детей. Победителям забега компания вручит специальные призы. Также напоминаем, что для всех участников ЗСД Фонтанка Фест О’КЕЙ дарит ударную скидку минус 50% на спортивные товары и спортивные питание с 21 по 24 мая.
Кстати, все участники ЗСД Феста станут счастливыми обладателями браслетов, которые подарят скидку 15% на любое бронирование в сети загородных коттеджей ЁLKI.
У нашего партнера «Архыз Сервис», онлайн-гипермаркета воды, есть готовые предложения для того, чтобы подготовиться к лету. Всех спортсменов и участников фестиваля «Архыз Сервис» обеспечит правильной водой, которая утолит жажду и добавит сил.
Компания «Медтехника СПб» познакомит всех с высокотехнологичными роботами-тренажерами, которые помогают научиться жизненно-важным навыкам оказания первой помощи! У каждого из вас будет возможность потренироваться на уникальном оборудовании и освоить базовые техники по спасению жизни пострадавшего!
Как одеться
Решили вам напомнить, что в этом году мы объявили вместе со Спорт ВКонтакте специальную номинацию - «Для тех, кто в образе!», где главным призом станет годовая подписка на музыку в ВК для шестерых победителей.
Выбирать костюм всё же стоит по погоде. Суббота 21 мая, если верить синоптикам, обещает быть солнечной, но не особо жаркой: +14 днем и опуститься до +8 вечером. Одевайтесь теплее, помните, что на трассе ветрено.
Мы за безопасность
На протяжении всего фестиваля на территории мероприятия будут дежурить скорая помощь и охрана. Не стоит приходить в состоянии алкогольного опьянения (весело будет и без этого) и особенно хулиганить. Подробнее о правилах и мерах безопасности на ЗСД Фесте можно узнать здесь.
ЗСД Фонтанка Фест - 2022
ЗСД Фонтанка Фест проходит уже в четвертый раз. Фестиваль организован компанией «Магистраль северной столицы», оператором трассы ЗСД, и городским порталом «Фонтанка.ру» при поддержке администрации Петербурга. Событие приурочено ко Дню рождения Санкт-Петербурга и пройдет в рамках празднования Дня города. ЗСД Фест включает в себя легкоатлетические забеги и велопарад по центральному участку Западного скоростного диаметра. В этом году на фестивале ожидается более 11 тысяч участников — 1 500 бегунов и почти 10 000 вело. Географию фестиваля составляют более 80 городов России и зарубежья. С нами бегут и едут Москва и Калининград, Казань и Владивосток. Будут на фестивале жители Новосибирска, Вятки, Ханты-Мансийска, Краснодара и Коряжмы. Представлены почти все города Северо-Запада России.
Пробежать по ЗСД 21 мая можно будет как дистанцию в 10 километров, так и полумарафон — 21,1. Причем, в этом году трасса для полумарафона проложена в один круг, так что участникам предстоит особое испытание — покорить Большой вантовый мост над Корабельным фарватером. Наградой отважным будут потрясающие виды на Финский залив и доминанты нового Петербурга.
Парад велосипедистов традиционно пройдет вдоль всего центрального участка ЗСД — от Богатырского проспекта до набережной Екатерингофки и подарит участникам грандиозные впечатления. Прокатиться на закатном солнце по радуге Западного скоростного диаметра — мечта, которая сбывается лишь раз в году для тех, кто не готов смотреть на мир с привычных ракурсов.
Партнеры ЗСД Фонтанка Фест — 2022
Официальный командный партнер — компания «Газпром нефть»
Партнер маршрута — Объединение строителей СПб
Официальный партнер — сеть гипермаркетов «О’КЕЙ»
Генеральный радиопартнер — «Европа Плюс»
Командные партнеры:
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого