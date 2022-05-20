Программа ЗСД Фонтанка Фест: море музыки, позитива и спорта

С 14.00 начнет работу главная фестивальная сцена. Здесь в течение всего дня свои сеты будут крутить DJ Baldos,DJ Robert Bridge и DJ Skvor. За яркие музыкальные эмоции и в стартовом городке, и на трассе, отвечает наш генеральный радиопартнер — «Европа Плюс». Если вы не смогли стать участником забега или велопарада, не переживайте: в прямом эфире все происходящее будет транслироваться на большом экране.

Бег и езда на велосипеде – это настоящий спорт, который объединяет выносливых людей. Компания «Газпром нефть», официальный партнер спортивных фестивалей «Фонтанки» с 2018 года, в этом году для всех гостей и участников ЗСД Феста подготовила семичасовой фестиваль болельщиков. В лаунж-зоне «Газпром нефти» можно будет отправить памятное фотопослание со словами поддержки, которое бегуны увидят на большом экране на трассе. Также участники и болельщики смогут получить здесь заряд энергии для своих мобильных устройств, подкрепиться фруктами, пообщаться и отдохнуть в комфортной зоне для передышки. Самых активных на сцене ждут интеллектуальные конкурсы и задания на сплочение команды. Во время всего мероприятия будут проводиться розыгрыши полезных подарков. Легкоатлетов перед стартом ждет 15-минутная разминка с опытным сертифицированным тренером и амбассадором спортивных брендов, Алиной Казанцевой.

В шатре нашего постоянного официального партнера – розничной сети О’КЕЙ можно будет попробовать продукцию собственных торговых марок сети. Также там вас ждут спортивные активности и анимационная программа для детей. Победителям забега компания вручит специальные призы. Также напоминаем, что для всех участников ЗСД Фонтанка Фест О’КЕЙ дарит ударную скидку минус 50% на спортивные товары и спортивные питание с 21 по 24 мая.

Кстати, все участники ЗСД Феста станут счастливыми обладателями браслетов, которые подарят скидку 15% на любое бронирование в сети загородных коттеджей ЁLKI.

У нашего партнера «Архыз Сервис», онлайн-гипермаркета воды, есть готовые предложения для того, чтобы подготовиться к лету. Всех спортсменов и участников фестиваля «Архыз Сервис» обеспечит правильной водой, которая утолит жажду и добавит сил.

Компания «Медтехника СПб» познакомит всех с высокотехнологичными роботами-тренажерами, которые помогают научиться жизненно-важным навыкам оказания первой помощи! У каждого из вас будет возможность потренироваться на уникальном оборудовании и освоить базовые техники по спасению жизни пострадавшего!