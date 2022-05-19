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    Миллиардер Алишер Усманов и Ирина Винер разводятся. Нажитое будут делить тихо

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    4 комментария

    Почти полувековые отношения одного из богатейших людей России Алишера Усманова с тренером по художественной гимнастике Ириной Винер закончились. 19 мая стало известно о разводе пары, заявление о расторжении брака было подано в начале месяца.

    Первая беседа представителей будущих экс-супругов прошла сегодня на мировом участке № 205, сообщает «Стархит» со ссылкой на пресс-секретаря Кунцевского суда. Следующее заседание состоится 7 июня.

    Инициатором развода стал 68-летний миллиардер. Причины неизвестны, но он якобы намерен без скандала урегулировать вопросы, касающиеся совместно нажитого имущества.

    Пара прожила в браке 30 лет, а до него молодые встречались 15 лет. Познакомились они еще в юности в спортзале, где тренировались. Ирина Винер занималась гимнастикой, Алишер Усманов фехтовал.

    73-летняя спортсменка работает главным тренером Центра олимпийской подготовки. С 2001 года она отвечает за сборную России по художественной гимнастике. Алишер Усманов находится на седьмом месте в рейтинге богатейших бизнесменов России. В прошлом году предприниматель вошел в топ-250 богатейших людей Великобритании.

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    Комментарии (4)

    Денеб
    Пора диверсифицировать активы, Алишер Бурханович?
    фру
    чета ржу. Стариканы чокнулись.
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